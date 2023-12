– Az évszakonkénti arcápolás eltérő rutinokat kíván – kezdte Tóthné Héja Zsuzsa mesterkozmetikus. Hozzátette, a melegebb hónapokban, illetve kifejezetten nyáron kevésbé igényeljük azt, hogy az arcbőrünket bármiféle plusz réteg fedje. Telente viszont kifejezetten a védelem, a hidratálás az elsődleges cél, így ahogyan fogalmazott, ilyenkor a „testesebb” kozmetikumok is szóba jöhetnek.

Tóthné Héja Zsuzsa mesterkozmetikus szerint érdemes kialakítani egy mindennapos arcápolási rutint

Fotó: Kocsi-Szabó Lilla Laura

– Évszaktól függetlenül fontos a fényvédelem is, azt gondolnánk a nap káros sugarai ilyenkor kevésbé hatnak, de ebben az időszakban is érdemes ilyen módon óvni az arcunkat – magyarázta a szakember. Tapasztalatai szerint manapság nagyon jellemző, hogy olyan termékeket használnak az emberek, amelyek több szempontból sikeressé teszik az arcápolást. Az úgynevezett hibrid kozmetikumok jó néhány feltételnek képesek megfelelni, így adott esetben elegendő egyetlen készítményt használni.

– Sokszor nehéz kiigazodni, hol is vásároljunk, milyen terméket válasszunk. Én mindig azt mondom, először legyen meg a cél, amihez igazodnia kell a választott terméknek, minden más ezután következik – mondta a mesterkozmetikus. Kiemelte, arra is érdemes figyelni, hogy egy adott termékben mennyire magas a hatóanyagok aránya. A különféle arcápolási termékekben átlagosan tíz százalék körül vagy kicsivel afölött van az aktív hatóanyagok aránya. A szakember szerint ezeket is, a magasabb arányú kozmetikumokat pedig kifejezetten este érdemes használni.

– Az éjszakai pihenés alatt sokkal jobban kifejtik a hatásukat, ráadásul bizonyos összetevők, mint a hialuron, érzékenyek a hőmérséklet változásaira, adott esetben a téli időjárásban például kellemetlen, hideg érzetet keltenek, ha mégis nappal használják őket – részletezte Tóthné Héja Zsuzsa. Hozzátette, az említett aktív hatóanyagok közül igen népszerű a retinol, amelyből átlagosan mindössze pár százalék található az egyes készítményekben. Ez egy fényérzékeny anyag, így mindenképpen este érdemes használni, évszaktól függetlenül. Ennek kapcsán is megjelent egy új trend, méghozzá az, hogy növényi alapú retinolt tartalmazó kozmetikumokat kínálnak a boltok polcain.

– Egy bakuchiol nevű, Távol-Keletről származó növényről van szó, igen sikeresen alkalmazzák az utóbbi időben az arcápolás terén – magyarázta. A mesterkozmetikus a jövő évi trendekre szintén kitért.

– A tiszta C-vitamin korábban is előtérbe került, de már most látszik, hogy kétezerhuszonnégyben abszolút központi elem lesz a kozmetikai trendekben – mondta. Emellett hozzátette, megannyi készítmény és módszer elérhető, amellyel megfelelő módon alkalmazhatjuk a C-vitamint az arcápolásban. Fontos tehát, hogy minden évszakban óvjuk a bőrünket, és kialakítsunk valamilyen alapvető rutint, amellyel nap, mint nap tehetünk az egészségünkért, ezen a fronton is.

–Nagy általánosságban elmondható, hogy nagyjából huszonöt éves korunkra beáll a bőrtípusunk. Férfiaknak, nőknek egyaránt. Már ilyenkor érdemes valamiféle alap arcápolási ápolási rituálét kialakítani, hogy minél tovább megőrizhessük bőrünk egészségét, szépségét – javasolta a mesterkozmetikus.