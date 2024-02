Az erős szél sem riasztotta el, sőt a csodás napsütés kárpótolta azokat, akik csatlakoztak a Szolnoki ZöldErő szombati programjához. A természetbarátok egy kiadós sétára indultak a Tiszaligetben. A szép számú csapat a körgáton vezető túrája során sok-sok szót ejtett az őket „kísérő” Tiszáról. A szőke folyó volt ugyanis a zölderősök újabb akciójának középpontjában. A természetvédő aktivistacsoport ezzel a sétával a Tiszát érintő két fontos napra szerette volna felhívni a figyelmet.

Jó kedvvel sétáltak

Fotó: Mészáros János

– Február 1. a Tisza Élővilágának Emléknapja. Ezen a napon emlékezünk a 2000 február elején történt ökológiai katasztrófáról. Katasztrófák azóta is zajlanak, bár más jellegűek, a nagyobb árhullámokkal rendre érkező szemétáradatok kevésbé látható módon, de szintén pusztítják a ökológiát. A mostani áradás is rengeteg szemetet „tett le” térségünkben is. A másik nap február 2. pedig a Vizes Élőhelyek Világnapja. Felmelegedő világunkban az egyik legfontosabb feladat a vizes élőhelyek megbecsülése, a vízzel borított területek növelése lenne – fogalmazták meg a jeles napok lényegét a szombati túrázók.

E gondolatok menték rótták a kilométereket a sétálók, a fő mondanivaló átadásán túl egyetértettek abban, hogy a néhány órás séta az egészségükre is jótékony hatással van.