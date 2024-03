Nem egyszerű. Nem is olyan egyszerű egy emlékfalra összezsúfolni a magyar történelmet. Néhány domborművel megmutatni a magyar történelmi emlékezet legfontosabb szereplőt a honfoglalástól ötvenhatig. Szinte reménytelen vállalkozás. Maradnak a közhelyek, amiket mindenki (fel)ismer: Mátyás király, Rákóczi fejedelem, Kossuth kormányzó, Petőfi költő, Nagy Imre miniszterelnök. Van egy lovas honfoglalónk is, és a világháborús tiszatenyői áldozatok neve is ott szerepel egy kis márványtáblán. A történelmi alakokat mindet be lehet azonosítani a bajuszukról, Mátyást meg a bajusznélküliségéről… Egyébként nevek is szerepelnek a domborműveken. A legfurcsább nekem Petőfi és Kossuth kettőse, szinte sziámi ikerként vannak ábrázolva, amint elszántan tekintenek a jövőbe. Fejük fölött a felirat: Talpra magyar, hí a haza!