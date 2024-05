– Mi az allergia?

– Ahhoz, hogy erről szót ejtsünk, először az immunrendszerről kell beszélgetnünk. Az allergia ugyanis egy immunrendszeri reakció, ami azt jelenti, hogy az immunrendszerünk egy egészen ártatlan dologra extra érzékenységgel reagál. Az immunrendszer azért van, hogy minden olyan károsító hatást közömbösítsen, ami megakadályozza a szerveztünk harmonikus működését. Az allergia nagyon sok embert érint manapság, a statisztika elég szomorú képet mutat.

Fotó: Daróczi Dorottya

– Mi lehet ennek az oka?

– Az immunrendszer nagyon érzékeny, annak állapota határozza meg, hogyan reagál a külső hatásokra. De ezt az állapotot befolyásolják a környezeti tényezők. Az iparosítási időszak hozott egy nagy fordulatot a természettől való elszakadási folyamatban. Legkézenfekvőbb, ha a levegőszennyezésről ejtünk szót. Az autók, a gépek és a gyárkémények gyarapodásának nagy hatással volt a folyamatra. Aztán az ipar és technika fejlődésével elérkeztünk a kényelmi faktorhoz, ami a mozgáshiányban nyilvánul meg. Kevés dolgot teszünk a saját életünk fenntartásáért, mozgásszegény, ülő az életmódunk. Pedig az emberi testet mozgásra determinálták, a mozgás tartja meg az egészségünket. A másik fontos tényező az étkezés. Ha az élelmiszerek minőségét nézzük, kimondhatjuk, hogy messze vagyunk a természetes táplálkozástól. Sajnos rengeteg a feldolgozott élelmiszerünk, ami igazi kihívás az immunrendszerünknek.

– És mindezt befolyásolja még a mindennapi életünk stresszfaktora...

– A stressz egy olyan erő, ami kilendíti a szervezetet az egyensúlyából és a szervezet arra fordítja az energiát, hogy ez visszarendeződjön. Baj akkor van, ha ez a visszaállás, semlegesítés nem történik meg. Ez pedig hatással van a testünk mikrobiom állapotára, az idegrendszerünk állapotára. Ez egy nagyon komplex dolog. Egy hosszan tartó stresszes időszak közrejátszhat egy allergia kialakulásában. Nagyobb a rizikó azoknál, akik folyamatos stresszhatásnak vannak kitéve.

– Beszéljünk kicsit a prevencióról... Mit tehetünk a megelőzésért?

– Mindennek az oka az, hogy a természetes közegünktől eltávolodtunk. Ha ez az ok, akkor lehetőség szerint vissza kell térni oda. Persze ez nagy kihívás a mai ember számára. Ha ráhangolódunk és azonosulunk a szemlélettel, akkor van esély. Ha prevencióról beszélünk, akkor tartsuk szem előtt az egészségdimenziókat. Legfontosabb a táplálkozás, a szellemi faktor és az érzelmek táplálása is hangsúlyos, ahogy a társas kapcsolatok is fontosak e tekintetben.

– Mi a teendő, ha már érintettek vagyunk? Hogyan vehetjük észre a jeleket?

– Mindent, ami gyanús, mutassunk meg orvosnak, szakembernek. Vegyük komolyan a normálistól való eltérést! Az allergiás tüneteknek vannak fokozatai, így, ha időben teszünk ellene, akkor sokat segíthetünk önmagunknak. Hogy mennyire kell komolyan venni ezeket az elsősorban ételallergiákat, arra azt mondhatom, hogy nagyon. Ha volt már rossz tapasztalatunk, allergiás reakciónk, akkor mindenképpen készüljünk fel. Legyünk tudatosak. Ha ismert allergiánk van, akkor figyeljünk. Vannak szezonális allergiák, így például a pollenallergiások tudják, mikor jönnek a tünetek. De például az állatszőr- vagy fémallergiásoknak egész évben résen kell lenniük, hogy elkerüljék a számukra problémás helyeket, helyzeteket. Az érintetteknek ezeken kívül mindenképpen érdemes tisztában lenni a keresztreakciókkal is.

– Az allergiát okozó anyagok elkerülése mellett van olyan módszer, ami hatékony az allergiák ellen?

– Létezik egy immunterápia, ami viszont hosszadalmas, 2-5 évig tart. A hatékonyság növeléséhez érdemes életmódváltásba is belevágni, ezáltal csökkentjük a tüneteket, ami már mindenképpen örömforrás lehet az érintettek számára.

