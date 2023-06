Ma már alig akad olyan ember, akinek ne szőné át életét valamilyen módon az internet. Ki számítógépről, laptopról, ki okostelefonról ostromolja az online világot, böngészik, levelezik, közösségi oldalakon olvasgat és posztolgat.

A baj csak az, hogy mindezek ellenére nagyon sokan még most sincsenek tisztában az online világ veszélyeivel, pedig figyelmeztetésekből sincs hiány.

A felnőtt korosztályban az idősek a legkönnyebben megtéveszthetők, de egy-egy jól eltalált trükknek bárki bedőlhet, ha elővigyázatlan. A díjbekérős üzenetek például – ahol e-mailben különféle közüzemi szolgáltatók, pénzintézetek, vagy nem is létező hivatalok nevében kérik befizetni az elmaradást vagy pluszdíjakat – évek óta szedik áldozataikat.

Divatos a különféle segélyszervezetek nevében való „kérincsélés” is, de próbálnak beteg emberek megsegítésére hivatkozva is pénzt átutaltatni csalók bankszámláira.

Az átverési ötletek tárháza azonban kiapadhatatlan. Mint magam is tapasztalom, újabban a szakemberhiányt lovagolják meg (tömegesen) az adathalászok, különféle felújítási, javítási, szervizelési, sőt, klímaszerelési munkákat ajánlgatva kiemelt gyorsasággal. Csak kattintsunk a linkre, adjuk meg adatainkat, netán küldjünk előleget, és a szaki már akár másnap jelentkezik… Az olyannak, aki hónapok óta küszködik, hogy kerítsen végre egy ráérő tetőjavítót vagy szobafestőt, csábító lehet az ajánlat. De legyünk gyanakvóak, akár fölöslegesen is, mint fussunk aztán a pénzünk után! Sajnos az internetes világ ma még sok csalónak Kánaán, és számíthatunk újabb és újabb trükkökre is.

Inkább legyünk gyanakvóak, mint hogy aztán fussunk a pénzünk után...