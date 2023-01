Ha adnak fogadd el, ha ütnek, szaladj el! – így reagált Tiszapüspöki polgármestere arra a hírre, hogy a település közel tizenhat millió forintos rezsikompenzációhoz jut.

Azt gondolom, a mostani helyzetben minden egyes támogatás jól jön. Természetesen tovább kell folytatnunk a tárgyalásokat. Egyrészt, ez az összeg segítséget nyújt az új bölcsődénk beindításához, másrészt, a közvilágítás kifizetéséhez, valamint az óvoda működésének fenntartásához. Nem jelent végleges megoldást, de mindenképp segít abban, hogy haladjunk tovább. Bízom benne, hogy még lesz folytatása–mondta Bander József.

Hozzátette, az önkormányzat a korábban meghozott intézkedésekkel elérte, hogy a kormány által meghatározott húsz százalékot megspórolják az energiaköltségeken. Ilyen volt egyebek mellett a különböző önkormányzati intézmények egy épületbe költöztetése, és szolgáltató központ két ellátási rendszerének megszüntetése.

–A mi számításaink szerint ennek a kompenzációnak inkább azon a téren van jelentősége, hogy érezhetik a kistelepülések–legalábbis Tiszapüspöki érzi–hogy számíthatnak a segítségre. Nekem azt sugallja, hogy a kormány odafigyel, és ilyen, akár nem egyszeri, hanem mindig a kellő időben utalt apróbb összegekkel támogatja majd a településeket, azzal együtt, hogy az önkormányzatoknak is folyamatosan oda kell figyelniük, és maguknak is mindent megtenni a spórolás érdekében. Talán, így át tudjuk vészelni a 2023-es költségvetési évet, melyben–nincsenek illúzióim–elég magas hiányt kell majd valahogy pótolnunk–fogalmazott a településvezető.

Kengyel a döntés értelmében több, mint tizenkilencmillió forintos rezsikompenzációban részesül, melyet intézményeinek működtetésére költ. Az önkormányzat számára a fűtés költsége kevésbé terheli meg a kasszát, ám az áram árának drasztikus emelkedése igencsak fejtörést okoz.

–Nagyon fontos ez a támogatás, hiszen nálunk is megemelkedtek a költségszámlák. A kompenzáció mellett is igyekszünk spórolni ott, ahol tudunk. A legtöbb intézményünkben, például a polgármesteri hivatalban is, átálltunk a fafűtésre. Ám a közvilágítás számlái már tavaly is a két és félszerelésére emelkedtek. Így, mindenféleképpen van helye a támogatásnak–mondta Gál József, a település polgármestere.

– A decemberi gázszámlánk összege egy év alatt egyharmaddal emelkedett. Míg 2021-ben alig négyszázezer, tavaly ugyanekkor már hatszázezer forintot fizettünk úgy, hogy enyhe volt a tél, és még most is enyhe az idő. Éppen ezért tartunk a lehűléstől – ezt már dr. Kiss Györgyné, Tiszakürt polgármestere nyilatkozta. Mint elmondta, jelenleg a hivatalban napelemmel termelik az áramot, így a légkondicionálóval rásegíthetnek a fűtésre. Viszont a konyhai nyersanyag ára drasztikusan nőtt, és aggódnak a közvilágítás költségei miatt is. Ráadásul az z M44-es autóút építése után a település adóerőképessége visszaesett, jelenleg nincs olyan bevétele, amiből ki tudják fizetni a felmerülő plusz költségeket. Éppen ezért nagy segítség a megítélt kompenzáció.

– A megemelkedett költségek miatt kaptunk rezsitámogatást. Az elnyert ötvennégy millió forintot egyebek mellett a közvilágításra, az óvoda, bölcsőde fenntartására és a gyermekétkeztetésre fordíthatjuk majd – mondta a településvezető.

Forrás: Herczeg Zsolt Facebook-oldala

Kunszentmártonnak negyvenkét és fél millió forint rezsikompenzációt ítéltek meg. Az összeget–ahogy minden település–az állami normatívával együtt kapja meg.

– A településüzemeltetésre, azon belül a közvilágításra hatmillió, az idősek otthonára 12 millió, a bölcsődei ellátásra közel 9 millió, míg a gyermekétkeztetésre 32 millió forint jut, utóbbi esetében ugyanis több alkalommal volt szükség a díjak emelésére az elmúlt hónapokban – részletezte a számokat Wenner-Várkonyi Attila polgármester. Hozzátette, a közvilágítás éves költsége például még azzal együtt is éves szinten több mint 20 millió forint, hogy kedvező, hosszútávú szerződést kötöttek a szolgáltatóval és már korábban áttértek LED világításra.

Mint mondta, a támogatásnak köszönhetően úgy tűnik, biztosítottá válik a stabil működés.