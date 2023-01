Már 72 éve működik az egykori Beniczky birtok területén a gyógypedagógiai nevelés-oktatás. Az intézmény neve is utal a többcélúságra: Révay György Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégiumként.

A vezetőség folyamatosan azon dolgozik, hogy a hozzájuk kerülő sajátos nevelési igényű, sérült gyermekek az óvodától a szakiskoláig a legmegfelelőbb fejlesztést kapják.

– Az intézmény belső területe tizenhat hektár. Százhetvenegy tanuló jár hozzánk, közülük 60 kollégista. Ezen kívül az utazó gyógypedagógiai szolgálatunk további 155 gyermeket lát el, ők a környező általános iskolákban tanuló integráltan oktatott sajátos nevelési igényű tanulókhoz utaznak gyógypedagógiai megsegítés céljából – összegezte a legfontosabb adatokat Szabó Mihály Balázs intézményvezető.

A tapasztalatok szerint nemcsak a vármegyében, hanem a környező térségekben is igen népszerű az intézmény.

A diákjaink második családként élik meg az iskolát, az érzelmi biztonságot a környezet és a nevelők biztosítják

– hangsúlyozta.

Az idei évre több célt is kitűztek, a mintegy 15 jó gyakorlatukat csokorba gyűjtve a Oktatási Hivatal Bázisintézményévé válnának.

– Célunk olyan módszertani központként működni, ahol át tudjuk adni a felhalmozott gyógypedagógiai tudásunkat – fűzte hozzá.

Szabó Mihály Balázs, intézményvezető büszkén tartja a miniszteri elismerő oklevelet

Fotós: P. Pusztai Nóra

Szakmakínálatukat is bővítenék. Jelenleg a diákjaik mezőgazdasági, kerti munkásnak, koszorú kötőnek vagy parkgondozónak tanulhatnak. Néhányan a tanulóik közül több részképesítést is szereznek és el tudnak helyezkedni.

– A seprűkötő szakma nagyon jól ment, de sajnos kivették a szervezhető képzési lehetőségek közül, ahogy a tervezett gyógynövénytermesztőt sem tudjuk elindítani. Viszont mivel nagyon jó a kapcsolatunk a konyhával, magunk termesztjük a zöldségeket, kínálatunkat bővítenénk a szakácssegéd képzéssel, illetve ahogy látjuk kerékpárszerelőből is hiány van – magyarázta az elképzelésekről.

Hozzátette: mindig is tervben van a frissítés, a megújulás, melyben a fenntartó Szolnoki Tankerületi Központ is támogatja őket, egyúttal stabilitást nyújt.

– A külső szakértői vélemények azt támasztják alá, amit mi magunk is tapasztalunk, hogy jól működünk – emelte ki.

Barcza Gábor szakoktatót december közepén nevezték ki a tangazdaság vezetőjének, az elmúlt hónapban öt évre vonatkozó stratégiai tervet dolgozott ki. A fő cél, hogy hatékonyabbá tegyék a működést.

– A tangazdaság állattartó telepből, külterületi szántőföldekből és kertészeti területekből áll. A gyerekek megtanulják ellátni az állatokat, segítik a takarmányozást. A gazdaságban vannak baromfik juhok, szarvasmarhák, sertések és egy terápiás ló. A konyha feldolgozza a sertéshúst és a tejet – részletezte Barcza Gábor.

A külterületi szántóföldeken azt a gabonát termesztik meg, amit a jószágok megesznek, a tanulók az elméleti oktatás mellett természetesen gyakorlatban is részt vesznek a teendők elvégzésében. A kertészet növényeit a konyha igényeihez igazítják.

– A vetőmag rendelés tervezésekor a konyha vezetőjével is egyeztettünk. Törekszünk arra, hogy lehetőség szerint vegyszermentes alapanyagokat használhassanak fel. Követjük a reformokat, így például nemrégiben mángoldot ültettünk – mesélte.

A melegházban a saláta szépen fejlődik, a külső területen a zöldhagyma már 8-15 centis. A fedett területre hamarosan hónapos retek kerül, majd a paprikapalánta egy része. A karbonházban február elején kezdik a magvetést majd a palántanevelést. A paradicsomok közül a széleskörű felhasználás miatt többfélét ültetnek.

Barcza Gábor tangazdaság-vezető arról beszélt nekünk, hogyan válhatna még hatékonyabbá a működés. Körbevezetett minket a melegházban, ahol a saláták szépen nőnek

Fotós: P. Pusztai Nóra

Megterem náluk egyebek mellett káposzta, uborka, cukkini, karalébé, borsó, bab és csemegekukorica is.

– A burgonyának a tavalyi aszályos év nem kedvezett, próbálunk a technológián javítani és az öntözési nehézségeket megoldani. A tárolásra kell még figyelni, az egyik épület alatt húzódik egy pince, ami kis karbantartással alkalmassá válhat erre a célra – fogalmazott.

Az enyhe időjárás miatt egyébként a levesbe még most is a földből szedik a zöldséget, így igazán friss alapanyagokból dolgozhat a konyha.

– Az állatállomány realizálása is komoly feladat, a mintagazdaságban bemutató jelleggel működhetne. Két anyakocára és a szaporulatára, éves szinten mintegy tizenhat malacra van szükség. A terápiás gyógylovagoltatás egyedülálló módon működik a környéken – mondta.

Nagyobb szőlőterületet művelnek, a friss gyümölcsöt eddig is tudták biztosítani a fiataloknak, az idei évre az a terv, hogy must vagy szőlőlé, esetleg pasztőrizált formában dolgozzák fel, tárolják, hogy a felhasználást még tovább kitolják.

– Szilva, kajszi, körte és alma is terem, a friss fogyasztás, a lekvárkészítés és a befőtt eddig is működött, most az aszalás a terv. A tejfeldolgozáson is gondolkodunk, hogy sajtot és túrót készítsünk. Egyelőre rövidtávú cél, hogy őszre legyen olyan hely, ami megfelel az előírásoknak és megkezdődhet a munka. Hosszabb távon, ha a szakácssegéd szakma beindul, akkor oda is bekapcsolódhatnának a diákok – utalt a tervekre.

A vetőmagok beszerzése zajlik

A mezőgazdasági év tervezésekor szoros kapcsolat jellemző a műszak, a tangazdaság és a konyha között a Révayban. A vetéstervek elkészültek, a műtrágya beszerzése zajlik. Márciustól kezdődhet a szabadföldi munka.

– Keressük a kapcsolatot cégekkel, vállalkozásokkal, hogy adományaikkal, akár vetőmaggal segítsék munkánkat. Ha minket támogatnak, biztosak lehetnek benne, hogy adományaik a kitűzött célt szolgálják, azok hasznosulása megtekinthető – mondta Barcza Gábor, a tangazdaság vezetője. Az utóbbi időben egyébként számos fejlesztés megvalósult, lecserélték például az állattelep épületének tetejét, de a főzőkonyha is új berendezéseket kapott.

– Nyáron a Szolnoki Tankerületi Központ megközelítőleg huszonegy millió forintból újította fel a főzőkonyhát. Kiépült a légtechnika, valamint az összes nyílászárót kicserélték – emelte ki Szabó Mihály, a Révay intézményvezetője.