Áprilisban országosan 235 429 álláskeresőt tartottak nyilván a szolgálat regiszterében, ez három százalékos csökkenést jelent az előző hónaphoz képest.

Vármegyénkben az esztendő negyedik hónapjában 12 683 fő volt hivatalosan is álláskereső, míg előző hónapban 328 fővel többen, azaz 13011 fő szerepelt a nyilvántartásban, ami 2,5 százalékos csökkenést jelent. Április álláskeresői adataink jobban a tavalyi év hasonló időszakához képest is: 2022 áprilisában 516 fővel – 3,9 százalékkal többen – kerestek többen munkalehetőséget.

Csökkent a pályakezdő álláskeresőink létszáma is: áprilisban 751 fő kereste első álláslehetőségét, míg márciusban 789, februárban 814 kezdő szerepelt a regiszterben.

Munkavállalókat is folyamatosan keresnek a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálaton keresztül. Nem újdonság szűkebb régiónkban sem a munkaerő-hiány.

Vármegyénkben az április 4355 betöltetlen álláshellyel indult. A hónap folyamán 876 új álláshelyet jelentettek be, viszont meg is szűnt 869 álláshely. Így a május hónap 4362 olyan pozícióval indult, ahová munkavállalót kerestek.

Az áprilisban bejelentett új álláshelyek közül 476 volt a támogatott és 400 a nem támogatott álláshely, mindkét formában visszaesett a számuk a megelőző hónaphoz képest. Márciusban ugyanis 3310 támogatott és 668 új pozíciót vettek fel a regiszterbe, igaz azonban az is, hogy a harmadik hónapban sokan tudtak is élni a kínálkozó munkalehetőségekkel, ugyanis március folyamán 3988 álláshelyet töröltek is a rendszerből.

Pozitívum azonban, hogy csoportos létszámleépítést – hogy már jó ideje – áprilisban sem jelentettek be vármegyénk cége.

Ha települési bontásban vizsgáljuk a nyilvántartott álláskeresők arányát a a munkavállalási korú népesség százalékában, akkor azt láthatjuk, hogy vármegye-szerte erős a szórás, szembetűnő különbségek mutatkoznak. A legkedvezőbb aránnyal egyértelműen a kis lélekszámú Szászberek büszkélkedhet, itt csupán 2,02 százaléknak adódik az említett relatív mutató. A képzeletbeli dobogó második fokára Jászárokszállás állhat fel, itt is csak 3,05 százalék az álláskeresők aránya. De jó mutatókat produkál Jászberény (3,3%) és Jászboldogháza (3,2%) is.

Szolnok, a vármegyeközpont sem panaszkodhat a 3,92 százalékos aránnyal.

Ám vannak települések, ahol ennél sokkal rosszabb a helyzet. A negatív csúcsot áprilisban Kunmadaras szenvedte el, ahol 16,14 százalékos álláskeresői arányt regisztráltak, a települést Tiszabura követi 14,48 százalékkal, még a harmadik legrosszabb adatot Tiszaderzs hozta a maga 13,99 százalékával.

Az érdemes megjegyezni, hogy az álláskeresői adatok nem tükrözik egy az egyben a munkanélküliek számát és arányát, hiszen vannak olyanok, akik nem dolgoznak, de nem is regisztráltatták magukat álláskeresőként a foglalkoztatási szolgálat rendszerében.