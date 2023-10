Kalifornia állam és a svájci székhelyű Stadler-csoport egy történelmi jelentőségű megállapodást írt alá, amely egy fontos lépés a fenntartható, kibocsátásmentes jövő felé az „arany államnak” is nevezett Kaliforniában – adott ki közleményt a tranzakcióról hírportálunknak a Stadler. A szerződés szerint a Stadler négy, csúcstechnológiás, hidrogénhajtású motorvonatot fog szállítani a California State Transportation Agency (CalSTA) és a Caltrans részére. A szerződés ezen felül opciót nyújt további huszonöt szerelvény beszerzésére is. A jármű kocsiszekrényei ezúttal is a Stadler szolnoki alumínium-kocsitesteket gyártó üzemében készülnek majd.

A Stadler és a San Bernardino Megyei Közlekedési Hatóság (SBCTA) között létrejött partnerség lehetővé tette Észak-Amerika első hidrogénhajtású vonatának beszerzését. Az úttörő járművet két nemzetközi eseményen mutatták be a világnak: az InnoTrans 2022-es rendezvényén, és az APTA EXPO-n 2023-ban, megragadva egyaránt az iparági partnerek, közlekedési ügynökségek, vasútrajongók és környezetvédők figyelmét.

– A Stadler célja, hogy környezetbaráttá tegye az utazást Észak-Amerikában a társaság által biztosított járművek és szolgáltatások révén. Az Egyesült Államokban nagyon kevés vasútvonal rendelkezik felsővezetékkel, ezért itt olyan megoldásoknak, mint a FLIRT H2, nagy jelentősége van – hangsúlyozta a közleményben Ansgar Brockmeyer, a Stadler Csoport marketingért és értékesítésért felelős ügyvezető alelnöke.