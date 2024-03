– Hogyan változott az ingatlanpiac az elmúlt években?

– Ez egy összetett kérdés. Az elmúlt pár év eseménye alapjaiban meghatározta az ingatlanpiac jelenét és jövőjét. 2021-2022-ben nagyon felmentek az ingatlanárak, nagyjából húsz százalékkal. Ez persze sok mindenkit érintett, az eladók örültek, érthetően, viszont a vevők ingerküszöbét egy idő után elérte az emelkedés. Eljött az a pont, amikor azt mondták, hogy ennyit már nem adnak egy ingatlanért. A tavalyi évben ez az emelkedés megállt, amit mindenki várt. 2023-ban az volt a jellemző, hogy a kereső ügyfelek eltűntek, kínálat volt, de nagyon kevés adásvétel történt.

– Mi várható erre az esztendőre?

– Mindenki bízik a jobb jövőben. Remények szerint az eladók jó áron tudják eladni az ingatlanjaikat, a vevők megtalálják szeretett otthonukat, és mindenki boldogan távozik egy-egy adásvételről. Személy szerint bízom abban, hogy ingerküszöbön lévő magas árak lejjebb mennek. Jelenleg azt tapasztaljuk, hogy némileg felélénkült a keresés. Meg kell említenem, ami megtévesztő lehet, hogy az év eleje, az első pár hónap mindig aktívabb, a második félév már sokkal visszafogottabb. A keresések aktivitása nőtt, csökkentek az eladásra kínált ingatlanok ára, ami arra enged következtetni, hogy nagyobb lesz a mozgás az ingatlanpiacon.

– Most csökkennek az árak. Ez nem hozhatja azt, hogy később újra drágulnak a megnövekedett kereslet miatt?

– Logikus, hiszen szoktuk mondani, hogy egy ingatlan annyit ér, amennyiért megveszik, némi mozgás mindig benne van. Azt gondolom azonban, hogy robbanás nem várható.

Az ingatlanpiacon a változások mindig lassan történnek.

– Mi alapján változnak az ingatlanárak? Mi befolyásolja?

– Először is a tulajdonos kitalálja, hogy mennyiért szeretné eladni a házát. Az, hogy a vevő mennyiért veszi meg, az más kérdés. A piacot sok tényező befolyásolja. Lehet ez akár egy kormányzati döntés például, de lehetnek határon kívüli dolgok is, például most a háború a szomszédos országban. Ezekkel kapcsolatban lehet jósolgatni, de messze menő következtetéseket nem lehet vonni.

– A vármegyében melyek azok a települések, ahol olcsóbb vagy éppen drágábbak az ingatlanok?

– Talán természetes, hogy Szolnokon a legdrágábbak az ingatlanok. De hasonló árakkal találkozhatunk Jászberényben is, az agglomerációban vonzó a település. Vannak felkapott települések is. Így például Tiszafüred, ott is tapasztalható áremelkedés az ingatlanoknál. A másik oldalon nem igazán szeretnék településeket megnevezni. Ott alacsonyabbak az árak, ahol például nincs megfelelő munkalehetőség, háttérbe szorul ugyanis a mezőgazdasági munkából megélhetés, vonzóbb egy gyári munkalehetőség egy-egy településen.

– Szolnokon területekre bontva, hol érdemes nézelődni, hol vegyünk ingatlant?

– Az elvárások befolyásolják ezt elsősorban. Nem mindenki akar családi, kertes házban élni. Vannak azok, akik gyerekekkel költöznének, azt nézik, hogy a logisztika megfelelő legyen. Éppen ezért van, hogy vannak olyan vevők, akik hajlandóak többet fizetni egy-egy ingatlanért. Szandaszőlős még mindig felkapott, annak ellenére, hogy a bejárás körülményes. A Pletykafalut valamiért nem szeretik az emberek, mert behatároltabb. Szintén, ha mondhatjuk, a város további mostohagyereke a Tallinn városrész, igaz, mostanában már többen keresnek arra is ingatlanokat a vevők. Ha kevesebb pénz van ingatlanra, vagy kevesebbet akar valaki ingatlanra költeni, az társasházba, panelbe megy. Most már ezeknek is eléggé fenn vannak az áraik.

– A víz közelsége mennyire hat az árakra? Például egy Tisza-parti házról mit tudhatunk?

– Nincsenek olyan ingatlanok Szolnokon, ami konkrétan a vízparton vannak. Ez inkább a Holt-Tisza-parti részen valósulhat meg, ahol most például zajlik egy beruházás, ami miatt emelkedtek az ingatlanárak. Akinek a vízpart fontos és érték, az megfizeti.

– Milyenek a négyzetméterárak? Mi a drága, mi az olcsó?

– Ez egy összetett kérdés. Attól is függ, hány négyzetméteres az ingatlan. Befolyásolja, hogy milyen a ház állapota, hol található, milyenek a nyílászárók, milyen a fűtésrendszer, valamint az is fontos, hogy az épületen belül hol helyezkedik el a lakás. És persze az is fontos, hogy van-e lift a társasházban.

Ha számokról beszélünk, jelenleg 300 ezer forint és hatszázezer forint közé tehetjük a négyzetméter árakat.

– Ejtsünk szót az albérletekről is...

– Az ingatlanok eladási árával együtt az albérleti árak is emelkedtek. Vannak olyanok, akik több ingatlannal rendelkeznek, s kiadják azokat és vannak olyanok, akik nem tudnak ingatlant vásárolni, ők albérletbe kényszerülnek. Így ez a piac is szinten marad.

A szakember számos jó tanácsot megosztott az ingatlaneladással és -vásárlással kapcsolatban. Hogy mit érdemes megfontolni, ha eladunk vagy éppen vásárolunk egy házat, lakást, az is kiderül a Szoljon.hu podcastjéből.

