Az állítólag férfiakhoz is vonzódó arab férfi igen zűrös életet élt. Kábítószer-kereskedelem és -fogyasztás miatt Németországban, Hollandiában, de még tartózkodási helyén, Ausztriában is körözték. Olykor erőszakos volt, de a házasságot is felajánlotta a nőnek, vélhetően a magyarországi okiratok megszerzése miatt. Az Ausztriában munkából élő erdélyi illetőnek kevesebb volt a rovásán: a nővel való összeköltözés mellett „csupán” perverz szexuális kívánalmai voltak.

A gyilkossági ügy koronatanúja, a székely fiatalember szavai akár éveket jelenthetnek a vádlott szempontjából

Fotó: Mészáros Géza