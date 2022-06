A napokban az illetékességi területen működő négy dél-alföldi megyéből érkeztek bírósági titkárok és fogalmazók a Szegedi Ítélőtáblára, ahol az Országos Pervezetési Verseny regionális döntőjét rendezték meg – adott tájékoztatást az eseményről a táblabíróság sajtóosztálya.

A polgári ügyszakban ismét dr. Liget Levente (Szolnoki Törvényszék) lett az első, míg a büntető ügyszakban dr. Márok Soma (Szegedi Törvényszék) bizonyult a legjobbnak ebben az évben. A rendezvény stratégia célja idén is – miként azt az Országos Bírósági Hivatal vezetése is kihangsúlyozta a verseny életre hívásakor – magas szinten ítélkező bírák kinevelése, melynek egyik legfontosabb eszköze a gyakorlati képzés. Egy valós, vagy a valóság lehetőségét magában rejtő ügy tárgyalásának levezetésénél nincs is erre megfelelőbb mód a leendő bírák részére.