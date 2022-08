Egy 78 éves helyi férfi tett bejelentést a Jászberényi Rendőrkapitányságra augusztus 13-án este – olvasható a police.hu-n. Az idős sértett elmondta, hogy délután 15 órakor lefeküdt aludni, azonban az ingatlan első és hátsó ajtajait nem zárta be, valamint az ablakok is nyitva voltak. Tíz perc elteltével felriadt és az vette észre, hogy a szoba ajtóban áll egy általa személyesen ismert, közelben lakó férfi. Kérdőre vonta, hogy jutott be a házba, de a férfi nem válaszolt csak elszaladt. A felriadt sértett ezt követően észlelte, hogy a kéretlen látogató az ágya melletti szekrényen kutatott és onnan készpénzt vitt magával.

A bejelentést követően a rendőrök elfogták majd előállították a feltételezett elkövetőt a Jászberényi Rendőrkapitányságra. A nyomozók kifosztás bűntettének megalapozott gyanúja miatt a 29 éves helyi férfit gyanúsítottként kihallgatták, őrizetbe vették és előterjesztést tettek letartóztatásának indítványozására.

A Jászberényi Rendőrkapitányság kifosztás bűntett megalapozott gyanúja miatt folytatja az eljárást.