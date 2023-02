Kigyulladt egy 25 négyzetméteres, tűzifa tárolására használt melléképület péntekre virradóra Szolnokon, a Vihar utcában, tájékoztatta lapunkat a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A lángok egy szomszédos melléképületet, illetve egy lakóházat érintettek, utóbbinak az elektromos kapcsolótáblája károsodott. A szolnoki hivatásos tűzoltók két vízsugárral avatkoztak be, és az oltás után egy kutya maradványait is megtalálták, valamint a rendőrséggel közösen öt gázpalackot is kivittek az ingatlanokból. A szomszédos, tűzzel érintett melléképület padlásterében húsz galamb szintén elpusztult.