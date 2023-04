A 27 éves férfi április 10-én mászott be a kerítésen egy jászjákóhalmi ingatlan udvarára, ahonnan napelemes lámpákat, krova- és villáskulcs készletet, valamint rezgővágót tulajdonított el közel 50 ezer forint értékben. Ez, úgy vélte aznapra még nem elég, így ugyancsak a kerítésen átmászva egy másik udvarban is látogatást tett, a nyitott melléképületből egy orrfűrészt, valamint egy flexgépet tulajdonított el 25 ezer forint értékben, melyeket 2.000 forintért eladott. Másnap már ennél is messzebbre ment, ugyanis nem csak a portára, de a lakóházba is bejutott a harmadik ingatlan esetében, ahol az értékek után kutatva megette az ott talált süteményeket. Ám a rendőrök elfogták az édesszájú tolvajt, és visszaadták a lopott tárgyakat azok jogos tulajdonosainak.

A járási ügyészség gyorsított eljárás keretében április 14-én bíróság elé állította a vagyon elleni bűncselekmények miatt korábban már két alkalommal büntetett férfit, akivel szemben jelenleg több vagyon elleni bűncselekmény miatt is folyik büntetőeljárás.

A bíróság az ügyészség indítványa alapján bűnösnek mondta ki a férfit, és 1 év fogházban letöltendő szabadságvesztésre ítélte, valamint 2 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától. Mindezeken túl az elfogyasztott sütemények és a lopott tárgyak értékesítéséből származó bevétel erejéig vagyonelkobzást rendelt el a férfivel szemben. A kiszabott ítéletet a férfi, a védője, és az ügyészség is tudomásul vette, így az jogerős.