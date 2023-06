A Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság, a Közép-Tisza-Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége, az Országos Mentőszolgálat Szolnoki Kirendeltsége, valamint a katasztrófavédelem munkatársai közösen, egy nyílt nap keretében színes programokkal vártak helyi iskolásokat és óvodásokat kedd délelőtt. A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a prevenciós délelőttön közel 400 gyermek vett részt kísérő tanáraikkal együtt.

– A diákok kisfilmeket nézhettek többek között a víziközlekedés szabályairól, a fürdőzés veszélyeiről, valamint a 112-es segélyhívó szám használatáról. A vízirendőröktől tájékoztatást kaptak a testi épségük megóvása érdekében használatos és ajánlatos felszerelésekről, majd megtekintették a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság kutyavezetőjének fegyelmező, illetve őrző-védő bemutatóját.

A Balesetmegelőzési Bizottság munkatársai a közelgő szünidőre tekintettel különböző aktuális balesetmegelőzési játékokkal készültek a gyermekeknek, és kipróbálhatták a részeg-szemüveget is – számolt be a részletekről András Hunor Lehel. A főkapitányság sajtóreferense hozzátette: a rendezvényhez csatlakozott társszervek munkájába is betekintést nyerhettek a nebulók, megismerhették és részben ki is próbálhatták technikai felszereléseiket.

– A rendezvény csúcspontjaként a résztvevők rendőrségi szolgálati kisgéphajóval is hajózhattak a Tiszán, így gyakorlatban is elsajátíthatták, hogyan kell a víziközlekedés során a járműben tartózkodni, milyen magatartási szabályok vonatkoznak ilyenkor rájuk – tette hozzá András Hunor Lehel.