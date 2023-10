Teljes terjedelmében égett egy húsz négyzetméteres, fából épített tűzifa-tároló kedd délelőtt Szolnokon, a Rétpart utcában. A tűz átterjedt egy szomszédba is: a Paprika utcai ingatlanban egy tíz négyzetméter alapterületű építmény gyulladt ki, melyben autógumit és pálinkafőző berendezést tároltak. Ez az építmény is teljesen leégett. A lángok emellett kisebb kárt tettek egy másik ingatlanon lévő, deszkából ácsolt, nyitott, öt négyzetméteres tárolóban is.

A szolnoki hivatásos tűzoltók két vízsugárral avatkoztak be, számolt be róla Német Ádám főhadnagy, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.