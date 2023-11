Mint minden évben, idén is kiemelt figyelmet fordítanak a vármegye rendőrei mindenszentek és halottak napja környékén az emlékezők biztonságára, ezét fokozottan járőröznek a temetőknél.

– A mindenszentek és halottak napja alkalmából sokan útra kelnek, hogy virággal és gyertyagyújtással emlékezzenek elhunyt szeretteikre. Ilyenkor emberek sokaságára lehet számítani a temetőkben, ezért az oda kilátogatók fokozottan figyeljenek az értékeikre, azokat tartsák a táskájuk, kabátjuk belső zsebében! A táskák mindig legyenek testközelben, szem előtt, ne hagyják őrizetlenül azokat! Aki kerékpárral vagy gépkocsival érkezik, a járművet gondosan zárja le, illetve be, és győződjön meg arról, hogy az autó utasterében nem hagyott látható helyen értéket – figyelmeztetett Mári Ilona alezredes. A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője elmondta, fontos, hogy az emlékezők ne csak a náluk lévő értékekre gondoljanak, hanem az otthonhagyottakra is. Vagyis, amikor elhagyják otthonukat, körültekintően zárják be az ablakokat, ajtókat, kertes házak esetén a kerti kaput is. Közösségi oldalakon ne tegyenek közzé arra utaló információt, hogy otthonuk őrizetlenül marad – hangsúlyozta a szóvivő.

A közlekedés is tartogathat ilyenkor veszélyeket Az ünnepek idején a temetők környékén jelentősen megnő a jármű- és gyalogos forgalom. Egyes helyeken reggelente már vizes, sáros lehet az aszfalt, ami falevelekkel is tele lehet. Ez növeli a megcsúszás lehetőségét, különösen fékezéskor, valamint kanyarban. – Jelenleg inkább csak lakott területen kívül és reggel, de már tapasztalható az alattomos, foltokban elhelyezkedő köd, amitől hirtelen változik a látótávolság, ezért jobban oda kell figyelni a sebesség megválasztására, a megfelelő követési távolság betartására. Gyalogosként közlekedve legyenek kellően körültekintőek és óvatosak. Aki sötétedést követően kel útra mindenképpen fordítson kiemelt figyelmet a láthatóságra, hiszen a sötétben nehezebben észlelhetők mind a gyalogosok, mind a kerékpárosok – tanácsolta Mári Ilona alezredes, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.