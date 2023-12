Az egyik jászapáti általános iskolából betörésjelzés érkezett december 24-én délelőtt. A riasztást fogadó biztonsági szolgálat a helyszínen azt tapasztalta, hogy a hátsó ajtót betörték, ezért értesítették a rendőröket. A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a kiérkező rendőrök megnézték a kamerák felvételeit, melyen látható volt az általuk korábbi intézkedésekből ismert elkövető, aki pár perce hagyta el az iskola területét. Az egyenruhások keresni kezdték a férfit, és a helyszíntől pár száz méterre el is fogták, majd előállították a Jászapáti Rendőrőrsre.

Az elkövetőt gyorsan elkapták

Forrás: Police.hu

– A 21 éves helyi fiatalember elmondta, hogy miután az iskolában megszólalt a riasztó, menekülőre fogta, majd egy közeli telephelyen bújt el. Ott is kutatni kezdett, és egy hulladékgyűjtőt vett magához, de amikor meglátta a rendőröket, azt hátrahagyva menekülni kezdett, majd egy másik ingatlan ablakát is betörte, de oda nem tudott bemenni. Elmondta továbbá, hogy egy egyesület épületébe is betört a közelmúltban, ahonnan édességeket, játékokat és elektronikai felszereléseket vitt el, melyeket később értékesített – részletezték az esetet.

A nyomozók négyrendbeli lopással gyanúsítják a férfit.