A Békéscsabai Járási Ügyészség vádirata szerint 69 éves férfi a vádbeli időszakban egy betéti társaság kültagja volt, mely cég főtevékenysége biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység volt – számolt be az ügyről a beol.hu. Az egyik országosan ismert biztosítási zrt. – a későbbi sértett – 2019. november 22-én megbízási szerződést kötött a bt.-vel biztosítási értékesítési tevékenység végzésére. A társaság a megbízási szerződés alapján jutalékban részesült a megkötött biztosítások után, továbbá jutalék-visszatérítési kötelezettség terhelte. Eszerint a részére fizetett jutalékot részben vagy egészben köteles visszafizetni, amennyiben a közvetített biztosítási szerződés idő előtt megszűnik vagy a biztosítási díj olyan mértékű változása következik be – ideértve a díjfizetés szüneteltetését is –, mely nem fedezi a kifizetett jutalék összegét.

Az üzletszabályzat szerint az üzletkötőnek az életbiztosítások esetén egy havi díj befizetése után jóváírják a jutalékot, ha azonban egy éven belül szűnik meg a szerződés, teljes egészében visszaírják a jutalékot.

Az üzletkötői tevékenységet a fenti megbízási szerződés alapján végezte a 69 éves férfi, aki azonban túl mohóvá vált, és azért, hogy a biztosító a részére minél több jutalékot utaljon, jogosulatlanul megszerezte több ember személyes adatait, melyek felhasználásával ezen sértettek tudta nélkül valótlan tartalmú biztosítási szerződéseket kötött.

És ez még nem minden: volt, akit be is szervezett! Az ügyészség szerint több személyt rávett arra, hogy az adataikat bocsássák a rendelkezésére azért, hogy látszólag biztosítási szerződéseket kössenek, melyen a férfi valótlan munkaviszonyra és jövedelemre vonatkozó adatokat tüntetett fel, hogy ezáltal jutalékhoz jusson. A férfi az így létrejött valótlan tartalmú szerződések után legalább egy, legfeljebb pár havi díjat befizetett, hogy a jutalékot megkapja, illetve az ne írják azonnal vissza.

Mindezzel tévedésbe ejtette a biztosítót, és az így megszerzett jutalék kifizetésével több mint hatmillió(!) forint kárt okozott.

A járási ügyészség az érintettek beismerése esetére mértékes indítványt is tartalmazó vádiratában arra tett indítványt, hogy a bíróság a 69 éves férfit végrehajtandó börtönbüntetésre és pénzbüntetésre ítélje, tiltsa el a közügyek gyakorlásától és a biztosítás értékesítési tevékenységtől; társaival szemben az ügyészség végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetés kiszabására tett indítványt. Ezen felül az ügyészség indítványt tett arra is, hogy a bíróság kötelezze őket az okozott kár megtérítése és a nyomozás során felmerült, közel 940 ezer forintot kitevő bűnügyi költség megfizetésére is.