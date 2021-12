– Az állatokat például nagyon szépen rajzoltam, így nyertem meg az iskolatáskámat is nagycsoportosként. Az élőlények most is érdekelnek, jelenleg is van imádkozó sáskám, afrikai óriáscsigám, nyulam és gekkóm, utóbbi tücsökkel táplálkozik. Az különösen érdekes, amikor éjfélkor arra kelünk fel, hogy a hűtő mögött ciripel a tücsök, mert kiszabadult a dobozból – mondja huncutul nevetve Viktor.