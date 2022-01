Télen a befagyott szabad vizek gyermekre és felnőttre egyaránt vonzerőt gyakorolnak, ugyanakkor veszélyeket is rejtenek magukban. A jégbeszakadások gyakran tragédiával végződnek az emberek felelőtlen viselkedése és a jég nem megfelelő ismerete miatt. A hirtelen hőmérsékletváltozások, illetve a tartósan enyhe időjárás ugyanis nagymértékben megváltoztathatja a jégtakaró tulajdonságait.

– fűzte hozzá az őrsparancsnok, aki arról is beszélt, hogy a vízirendészet, a közterület felügyelet és a társhatóságok is ellenőrzik a vízfelületeket.

Amennyiben észlelik, hogy valaki olyankor tartózkodik a jégen, amikor az tilos, ha az elégséges, elsősorban figyelmeztetik, de helyszíni bírságot és feljelentést is maga után vonhat egy ilyen cselekedet.

Bálint F. Levente megyei rendőrségi sajtóreferens mindehhez hozzátette, hogy éjszaka, korlátozott látási viszonyok között, járművel, a biztonságos munkavégzés kivételével, illetve kikötők és veszteglőhelyek területén tilos a még biztonságosnak ítélt jégre is rámenni.

– A szabad vizek jegére nem csak a sportolásra, csúszkálásra vágyók mennek, hanem azok is, akik horgászat, illetve szellőztetés céljából léket vágnak – fejtette ki Bálint F. Levente.

Korcsolyázás, jégen siklás tekintetében is kedveltnek számít a Holt-Tisza Cibakházán. A jég vastagsága viszont egyelőre nem alkalmas a téli sportokra. A nagyközség honlapján is felszólította a lakosságot, hogy a befagyott szakaszra lépni nemcsak életveszélyes, de büntetésre is számíthat, aki megteszi. A vastagságot folyamatosan mérik, az a napokban alig volt három centiméter, a biztonságos tizenkettő helyett. A helyiek számíthatnak arra, hogy az önkormányzat jelzi majd, ha a jég megfelelő szintűre duzzad, erre viszont az időjárás előrejelzés alapján egyelőre kevés esélyt látnak.