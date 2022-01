Egyre többen vásárolnak FFP2-es maszkokat is a patikákban.

Mindegyik típusból tartunk, ugyanúgy megtalálhatók orrmintavételes tesztek, ahogyan nyáltesztek és vannak vérmintás tesztjeink is. Ha lehet úgy fogalmazni ezekkel kapcsolatban, mindenki az ízlése szerint választhatja ki, melyiket szeretné használni. Természetesen, ha valaki tanácsot kér, kollégáink segítenek, így például gyermekeknek inkább nyáltesztet szoktunk adni, hiszen annak az alkalmazása kevésbé kellemetlen. A tesztek egyébként nagyjából ugyanolyan érzékenységűek. Mindezek mellett természetesen kaphatók ellenanyagtesztek is, ezeket is keresik, sokan ugyanis azt szeretnék tudni, vajon átestek-e már a betegségen

A tesztek ára náluk 2700 és 5700 forint között mozog, kapható úgynevezett családi csomag, mely nagyjából tizennégyezer forintért öt darab tesztet tartalmaz. A vezető gyógyszerésztől azt is megtudtuk, hogy a tesztek mellett kelendőek még a maszkok is. Még mindig népszerűek az orvosi maszkok, de egyre többen vásárolnak FFP2-es maszkokat, nem véletlenül, hiszen azok hatékonysága jóval nagyobb.

A törökszentmiklósi Kígyó Gyógyszertárban is hasonló a tapasztalat, ahogy érdeklődésünkre ott is elmondták, nincsen ellátási probléma.

– Valóban nőtt a kereslet a koronavírus tesztek iránt – vág egybe az általános tapasztalatokkal egy jászsági kisváros gyógyszerészének véleménye is. Hozzátette: az egyszerűbb használatuk miatt az utóbbi időben az antigén nyálteszteket viszik jobban. Emellett azt is tapasztalják, hogy a tesztek ára jelentősen csökkent. Jelenleg kétezer forint körül van a nyálteszt, míg korábban közel háromezer, négyezer, sőt hatezer forint volt az ára. Ugyanez mondható el az orrüreges tesztekkel kapcsolatban is, azokhoz is olcsóbban juthatnak az emberek. A szakember azt is elmondta, hogy továbbra is sokan vásárolnak különböző vitaminokat, immunerősítő készítményeket.