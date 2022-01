A fórumon rákérdeztek arra is, hogy a vállalkozó biztosítja-e majd azt a minőséget, színvonalat, amit a helyiek közel két évtized alatt már megszoktak, illetve tiszteletben tartja-e a roma temetkezési szokásokat. Elhangzott, hogy az új szolgáltató is minőségi munkát végez, amit már bizonyítottak, és tiszteletben tartja a nemzetiségi hagyományokat. A lakosok jelezték, hogy a temető kapuja állandóan nyitva van, az megy be, aki akar, ezért jól lenne gondnokot alkalmazni.

A polgármester jogosnak tartotta a felvetést, a jövőben ezt a problémát is megoldják.

Ezenkívül a felszólalók az elhagyatott, gondozatlan sírok rendezését is sürgették. A régi sírok a hozzátartozók magántulajdonában vannak, az önkormányzat nem számolhatja fel azokat. Többször küldtek már ki felszólítást a sírok gondozására, ám ennek nem minden esetben tettek eleget.