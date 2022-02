A tanácsadó minden hónap első szerdáján tart előadást, melyeket a szolnoki Hild Viktor Könyvtár és Közösségi Térben bárki ingyenesen meghallgathat.

Nyilvánvalóan a legfontosabb dolog életünkben az egészségünk

– szögezi le Bán Szilvia.

Az előadás-sorozataimmal az a célom, hogy minél több embernek felhívjam a figyelmét szervezetünk hatékony működésének az elősegítésére. Éppen ezért legközelebb a böjt és a méregtelenítés témáját járom majd körül, melyeket célszerű beépítenünk az életünkbe, ha szeretnénk harmóniában lenni önmagunkkal. A böjt egy régi hagyomány, ami számos világvallásban fellelhető. Általa nemcsak az egészségünket óvhatjuk meg, hanem a betegségek kezelését is megkönnyíthetjük

– hangsúlyozza a szakértő.

Fizikálisan, mentálisan és lelkileg egyaránt jó hatást érhetünk el a böjttel, mivel gyakorlatilag az emésztőrendszerünket tehermentesíthetjük.

Egyes vallásokban különböző lelki gyakorlatok is fűződnek hozzá

– magyarázza.

– Húsvét közeledtével még inkább felértékelődik a szerepe. A mai világban lényegesen több funkcióval bír, mint azt gondolnánk, ugyanis számos fajtája van. A hagyományos böjt mellett – csak hogy néhányat említsek – létezik a léböjtkúra, vagy az úgynevezett „húsmentes napok” is. Ezek meghatározóak lehetnek életünkben, mert ilyenkor tehermentesíthetjük emésztőrendszerünket, melynek hatására hamarabb beindulnak a méregtelenítési folyamatok. Az emésztéshez rengeteg energiára van szüksége a szervezetünknek, ezért ha kevesebbet eszünk – vagy egyáltalán nem –, gördülékenyebbé tehetjük az anyagcserét. Jómagam annak vagyok a híve, hogy mindenki találja meg a saját maga böjtjét. Elvégre már azzal is segíthetjük a testünket, ha magunkhoz képest kevesebb húst fogyasztunk bizonyos napokon. Következő lépésként pedig célravezető lehet bevonni egyik családtagunkat vagy barátunkat, aki támogat bennünket az elhatározásunkban. Ezekben a napokban érdemes többször citromos vizet fogyasztani, mellyel csökkenthetjük az éhségérzetünket. Továbbá az idősek, illetve a rendszeresen gyógyszert szedők számára mindenképp azt ajánlom, hogy böjt előtt konzultáljanak a háziorvosukkal – tanácsolja Bán Szilvia.

A szolnoki Szabó Tamás maratonfutó életében jelentős szerepet játszik a méregtelenítés és a böjt.

Jelenleg Budapesten élek, ám mindig szívesen futok a Tisza-parton, amikor hazalátogatok a szüleimhez. Régebben folyamatosan fáradt és letört voltam, nehezen tudtam teljesíteni a munkahelyemen

– árulta el a futó.

Be kellett látnom, hogy bármennyire is imádom édesanyám főztjét, sokszor annyira eltelítődtem tőle, hogy emiatt nehezebben tudtam koncentrálni. A felismerés óta, ha nem is minden héten, de gyakran beiktatok úgynevezett gyümölcsnapokat, ami annyit tesz, hogy ilyenkor kizárólag vizet és gyümölcsöt fogyasztok. Magam is meglepődtem, hogy milyen könnyen alkalmazkodott hozzá a szervezetem, ráadásul már nem puffadtam, és hamarabb beindult az emésztésem is. Igyekszem a gyümölcsöket és zöldségeket helyi termelőktől beszerezni, illetve teljes kiőrlésű kenyeret, tésztákat sütni magamnak. Ezzel is segítve a megfelelő minőségű és mennyiségű táplálékbevitelt. Amióta odafigyelek ezekre a dolgokra, és úgynevezett kisebb böjtöket tartok, sokkal kiegyensúlyozottabbá vált az életem.