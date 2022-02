Mint arról hírportálunkon korábban már beszámoltunk, hetekig tartó diplomáciai huzavona után Vlagyimir Putyin február 21-én bejelentette, hogy Oroszország elismeri az orosz szeparatisták által birtokolt két kelet-ukrajnai terület, Donyeck és Luhanszk függetlenségét. Ezt követően Moszkva által békefenntartónak titulált orosz katonai egységek vonultak be a régióba, február 24-én pedig orosz támadás érte Ukrajna több nagyvárosát is. A háború elől rengeteg, köztük sok Kárpátalján élő, ember menekül. Nekik, illetve a háborúban sújtott embereknek nyújt segítséget többek között Szolnok is.