A különleges jármű egyelőre csendben, letakarva pihen Puskás István műhelyének teraszán, pedig vélhetően idén is tömegek fognak az alkotás csodájára járni.

– Szeles, hideg idő van – üdvözöl a kapuban Puskás Istvánné. – Bent van az uram, készül a munkába, holnap korán reggel indul Budapestre – mondja, miközben betessékel az előszobába.

Mosolyogva lép elő a szoba melegéből az alkotó, csak ennyit mond a bajusza alatt: a mű már majdnem elkészült, tegnap kapta meg az első lakkréteget.

– Itt van hátul, maga az első, aki láthatja.

Hátramegyünk a műhely teraszára, ahol egy bakon áll a tavalyi év slágerjárgánya, a jól ismert Volkswagen T1-es mikrobusz, ismertebb nevén hippibusz.

– Ledobta a láncot, de gyorsan kiderült a hibája, kicsúszott az egyik távtartó és elmozdult a hátsó tengely – mondta. – Sikerült megoldani, nem volt nagy munka – jegyezte meg.

– Ez pedig egy farmotoros Ikarus – mutatott az új járgányra, amely az Ikarus szemrevaló 55-ös és 66-os modelljei alapján készült.

Gondoltam, készítek egy magyar vonatkozású buszt. Egy kicsit hosszabb és nehezebb lett a tavalyinál, de harmadik sebességben képes elérni a húsz kilométeres sebességet is

– emelte ki.

Karácsony előtt látott munkához, másfél hónapig tartott, míg elkészült a legújabb alkotása. Mint megtudtuk, idén tíz éve már, hogy munkához látott, 2012-ben gurult ki az első fajárgány Puskás István műhelyéből.

– Két lakkréteget kap még és kontúrt kell adni festékkel az ablakoknak. Tükröt nem terveztem rá, de egy dudát még felszerelek majd – nézett végig az alkotásán. – Természetesen ez is működőképes, egy hét és fél lóerős EuroStar motor hajtja, amit az interneten rendeltem hozzá. Ugyanez működteti a tavalyi Volkswagen kisbuszt is, csak ebbe már három sebesség került és mellé beépítettem egy kerékpár agyváltót is – magyarázta.

Még csak az udvaron próbálta ki a kis Ikarust, de az nagyon jól teljesített, mindenképpen szeretnék idén is bemutatni kiállításokon, például a tiszaörsi Veterán és Különleges Járművek Találkozóján, ahol tavaly a famotorral az első helyet hozták el.

Elmondása szerint nyitott lenne arra is, hogy reklámfogásként a Tisza-tó körül legalább egy szakaszon bemutassák a kisbuszt, akár egy rendezvény keretében, akár a nyári szezonban, mikor sok a turista a tó körül. Biztosan sokan csodálnák meg és szelfiznének a guruló fabusszal. Kizárólag a szállításban lenne szükségük segítségre, mert utánfutóra kell rakni ahhoz, hogy bármelyik településre átszállíthassák. Büszkeséggel tölti el, hogy korábbi alkotásai közül hármat is kiállítottak Ausztriában. A Forma–1-es autó, az egyik korábbi motor, és a kistraktor tekinthető meg Villachban, a Taf-Timer Auto Museumban. Egy gyűjtő vásárolta meg tőlük azokat még korábban, majd ő maga is értékesítette, így kerültek kalandos úton az említett múzeumba.