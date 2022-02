Annak idején Hegedűs István polgármester is felhívta figyelmünket a partomlásra, amely azóta is folytatódott.

– Az omlás lassú, így nem látványos, de már veszélyes méreteket öltött – mutatott rá a településvezető.

– Valójában nem újkeletű a történet, már gyerekkoromban is omlott a part. Akkoriban is rendszeresen kövezték, próbálták megállítani a folyamatot.

Emlékszem, uszályokkal hordták ide a köveket. De ez sem jelentett biztos megoldást.

– Az a gond, hogy áradáskor, magas vízállás után, ha visszahúzódik a víz, viszi magával a partot. Régen volt itt vagy harminc méter terület, mely azóta eltűnt, ma már a közúttól körülbelül két méterre ott a szakadás. Házak is állnak közel a folyóhoz. Ha nem fogjuk meg, előbb-utóbb az út is veszélybe kerül, le kell zárni, a jelenség pedig az ingatlanokat is veszélyezteti. Néhány évig nem volt jelentős omlás, de nem is volt túl magas a vízállás, majd ismét jobban beindult a folyamat. Ezért a vízüggyel egyeztetve írtam levelet a problémáról az Országos Vízügyi Főigazgatóságnak is, kérve, hogy történjen valami, a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság szakemberei végeztek is vizsgálatokat.

A Kötivízigtől kapott információk szerint 2019. októberében a Tisza 320,45-320,95 folyamkilométer közötti szakaszán, a tiszavárkonyi folyókanyarban a magasparti fővédvonal mentén partcsúszás indult meg, amely azóta is folyamatos mozgásban van.

– A károsodással érintett, mintegy 500 méter hosszúságú magasparti szakaszon a lépcsős suvadási és elmozdulási jelenség már olyan méreteket ölt, hogy az a védbiztonságot veszélyezteti – tájékoztatta hírportálunkat Laczi Zoltán, a Kötivízig sajtóreferense.

– A közel ezerhatszáz fős Tiszavárkony lakóépületei, valamint a település megközelítését biztosító útvonal a partszakaszhoz való közelsége miatt közvetlenül veszélyeztetett. A védvonal állékonyságát veszélyeztető állapotokra való tekintettel 2020. február 5-én pontszerű III. fokú árvízvédelmi készültséget rendeltünk el.

A problémát kiváltó jelenség okának, valamint a helyreállítás lehetséges műszaki módjának meghatározása érdekében a Kötivízig megbízásából talajmechanikai szakvélemény készült, amely kimutatta, hogy a mozgások fő oka egy körülbelül tizenegy méteres mélységben elhelyezkedő puha agyagréteg.

A partszakasz helyreállítása érdekében mélységi georudakat helyeznek el, ezt követően egy vasbeton szerkezetű platót alakítanak ki, amelyről a talajba tizenöt méter mélységbe fúrással mikrocölöpöket juttatnak. Az eljárás előnye, hogy kivitelezési időigénye rövid és megfelelő biztonságot nyújt a partszakaszon. Idén február 2-án megkezdődött az előkészítő munka a területen. Ez gépi zúzásos cserjeirtást foglal magába, amit egyeztettünk a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósággal és a természetvédelmi hatósággal. A terület előkészítését követően, illetve a további felmérések után, a kivitelezés előreláthatólag idén kezdetét veszi. A munkálatokat megelőzően az önkormányzat – a vízügy tájékoztatója alapján – felhívást tett közzé, kérve, hogy a stégeket, illetve a csónakokat a tulajdonosok helyezzék át az érintett partszakaszról, hogy a szükséges tennivalókat zavartalanul végezhessék.

Tavaly is dolgoztak már a térségben

A Tisza mentén tavaly is végeztek már munkálatokat, akkor mintegy száz méter hosszan – a révlejáró és a polgármesteri hivatal környéki szakaszon – erősítették meg, illetve építették a védvonalat. Itt előzőleg a Kötivízig által kisajátított magasparti területen elbontották az ott lévő épületeket, építményeket, majd rendezték a terepet.