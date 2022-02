A park megvalósításával kapcsolatban már csak a helyszín a kérdéses.

A képviselő-testület tagjai is több területet javasoltak, maguk a szakértők is elismerik, hogy több helyszín is megfelelő lehet. Felmerült a Liget, a strand, illetve a Sirály park. – Abban kérem a lakosság segítségét, véleménynyilvánítással segítsenek e döntésben. Várom az ötleteket, hogy mielőbb megépülhessen a pálya. Reményeim szerint egyébként még idén átadhatjuk a létesítményt – tette hozzá a polgármester.