– Mintegy négyezer kétszáz négyzetméter zöldfelület újulna meg a fejlesztések során. Ezen a környéken összesen tizenegy gazdasági, vállalkozási egység is üzemel, ezekre is hatással lenne a tervezett beruházás. További előnye a terület kiválasztásának, hogy lehetőséget teremt a közúti közösségi közlekedés színvonalának javítására is – tájékoztatta hírportálunkat a részletekről Nardai Dániel projektmenedzser.

A beruházás során egyebek mellett új felnőtt és gyermek játszótéri játékokat, utcabútorokat, különböző eszközöket telepítenének a területre, ahol a növényzetet is teljesen átalakítanák, rendbe tennék.

A fejlesztés során jelentős részen lecserélnék a térburkolatot, bővítenék a parkolóhelyek számát, új gyalogátkelőhelyeket alakítanának ki. Emellett kerékpártárolókat helyeznének el, és az elektromos, illetve köztéri wifihálózatot is kiépítenék. Minderre az Élhető települések című alprogram nyújtana lehetőséget mintegy háromszázötvenmillió forint értékben. Az önkormányzat emellett három épületének energetikai korszerűsítésére is benyújtotta pályázatát, melynek segítségével a közösségi ház, a művelődési ház és az ehhez tartozó iroda fűtési rendszerét optimalizálnák százhetvenmillió forintból.

A jelenlegi gazdasági helyzetben az önkormányzat a havi kiadásait a lehető legkisebbre csökkenteni.

– Az intézmények fenntartása jelentős terhet ró a költségvetésre, kiváltképp a téli időszakban. Ennek oka főleg az épületek rossz energetikai adottságaiból adódik – indokolta a döntést a projektfelelős.