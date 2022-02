– Ráadásul valamilyen rovar is megtámadhatta az adott magot, vagy épp kiszáradhatott. A kerti terveknek is nekiállhatunk, ugyanis most van igazán aktualitása. A téli terveket most kibonthatjuk, és átgondolhatjuk, mit szeretnénk termelni idén, illetve azt, hogy mit rontottunk el az előző évben kertünkben. Az ősszel elrakott permetezőgépeket is elővehetjük, hiszen több növény is készen áll az első nagy tavaszi permetezésre.

A metszésre is figyeljünk, azonban ha nem értünk hozzá, hívjunk szakembert, hiszen minden növénynek más-más a metszési technikája

– figyelmeztetett Papp Károly.