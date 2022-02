A közel háromszázmillió forintos adósság legnagyobb összege az egyik önkormányzati épület energetikai korszerűsítésére vonatkozó százhúszmilliós pályázat volt, mellyel kapcsolatban szabálytalan pénzfelhasználás miatt a Pénzügyminisztérium indított eljárást. De a tételek között szerepel például a tervezett baromfivágóhíd esete is, ami telekrendezés és a kivitelezővel folytatott viták miatt hiúsult meg. A lejárt tartozások között egy be nem fejezett sertéstelep-fejlesztés, valamint egy szintén félbemaradt sportöltöző-építés miatti visszafizetési kötelezettség is szerepelt.