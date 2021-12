Az önkormányzat jelenleg a nemrég megnyílt Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz pályázatait készíti elő.

Már csak a Szolnoki Törvényszék döntésére várnak Tiszatenyőn, amely hivatalosan is megszüntetné a településen tavaly tavasz óta tartó adósságrendezési eljárást . Az önkormányzat abban bízik, ez napokon vagy két-három héten belül megtörténik.

– A belterületi utak rendbetételére nyújtanánk be támogatási kérelmet illetve egy, az idősek nappali ellátását biztosító intézmény építésére pályázunk mintegy százötvenmillió forint értékben. A Magyar Falu Program pályázatai kapcsán is megtettük az előszítő lépéseket, egyebek mellett az óvoda korszerűsítését és a faluház felújítását céloznánk meg. Emellett nagyon szeretnénk kiépíteni a szabadtéri színpadunk technikáját is – sorolta a terveket a polgármester.