A napokban költözhettek vissza az intézménybe, melyet nagylelkű felajánlásokból állítottak helyre.

Egy ország mozdult meg értünk az elmúlt két hónapban. A jótékonysági est bevételével együtt összesen mintegy 2,7 millió forint érkezett a számlánkra, és közel ugyanekkora értékű tárgyi felajánlást kaptunk, amit ezúton is nagyon köszönünk – hálálkodott Galiné Selyem Melinda, a Kunmadarasi Összevont Óvoda és Bölcsőde vezetője. A zárvatartás ideje alatt a harminchat gyermek közül tízet ideiglenesen a másik három tagóvodában helyeztek el, a többiek otthon maradtak szüleikkel. Az iskolába készülőknek online küldték a logopédiai fejlesztő pedagógiai anyagot.

Két hónap után térhettek vissza a gyermekek a decemberben kiégett Manófalvi Óvodába , melynek helyreállítását követően számos új játék is került a csoportszobákba.

– Nagy élményt jelentett a kicsik számára a visszatérés. Meglepetés ült ki az arcukra, annyi minden megváltozott. Lett új babaszoba konyhával, rajzsarok és új bútorok is érkeztek. Pótoltuk a tálalószekrényt, a szőnyegeket, a hirdetőtáblákat – sorolta Galiné Selyem Melinda.

Széll Sándornétól, a Manófalvi Óvoda vezetőjétől megtudtuk: még Keszthely környékéről és Szlovákiából is érkeztek adományok. De jelentős felajánlásokkal segítette őket egy kisújszállási, egy kunmadarasi, valamint egy karcagi vállalkozó is, ami kiegészült más óvodák könyv- és játékadományaival, továbbá a debreceni katonák is vittek hozzájuk egy nagyobb szállítmányt. A felajánlások egy részét a raktárban helyezték el, és a nyáron tekintik majd át, mi az, amire szükségük van, a többit szétosztják a másik három tagóvoda között.