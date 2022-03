Ünnep ez a településünk életében – kezdte köszöntőjét Gál József. Kengyel polgármestere rámutatott, hogy a hozzájuk vezető utak korábbi rossz állapota sokáig rányomta bélyegét a falura.

– Lehet bármi egy településen, ha az odatartó utak nem megfelelőek. Egy település jó megközelíthetőségének vannak gazdasági és demográfiai aspektusai is, a korábbi szakaszok megújulása által már tapasztaljuk a pozitív változásokat, a mostani szakasz átadása is javít a helyzetünkön – emelte ki a településvezető, aki bízik a további fejlesztésekben. Reméli, hogy elkészül a 4629-es út Kengyel-Törökszentmiklós szakasza, valamint kiépülhet a Tiszatenyőt Martfűvel összekötő kerékpárút és fejlesztések valósulhatnak meg a belterületi utak tekintetében is.

Ezzel kapcsolatban Hubai Imre, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke támogatásáról biztosította a községvezetőt.

Azt hiszem, Kengyel reménykedhet a benyújtott pályázataik sikerében. Törekvéseiket a kormány mellett a megyei közgyűlés is támogatja, hiszen fontos az elmaradottabb területek felzárkóztatása. Ez az útszakasz is erre példa – emelte ki az elnök.

A 4629-es Törökszentmiklós–Martfű összekötő út szerdán átadott szakasza a Magyar Falu Program keretében, a Magyar Közút Nonproftit Zrt. beruházásában bruttó 440 millió forint hazai forrás felhasználásával újult meg. Kovács Péter, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Jász-Nagykun-Szolnok megyei igazgatója a részletekkel kapcsolatban elmondta, hogy társaságuk a meglévő burkolat teljes felületén marást végeztetett, majd kötő- és kopóréteget építtetett be.

A közelekedésbiztonság javítása érdekében új burkolatjelek felfestése történt meg és új kresztáblák lettek kihelyezve. A teljes felújított szakaszon új stabilizált padka készült és két pár buszöböl is megújult – mondta el a műszaki tartalomról.

Gaal Gergely: határozott szándékkal a legkisebb településeket is fel lehet emelni

Nemzeti elkötelezettség, határozott cselekvés és világos célkitűzések: egy felelős kormányzásnak ezek a legfőbb tulajdonságai. Ezt tapasztalhattuk az elmúlt 12 évben – emelte ki az útátadón tartott ünnepi beszédében Gaal Gergely. A Miniszterelnökség miniszteri biztosa rámutatott, hogy az utóbbi esztendőkben erősödés és gyarapodás tapasztalható a kistelepüléseken.

– Mindebben szerepe van többek között a Magyar Falu Programnak. Ennek több pillére közül nagyon fontos az úgynevezett falusi útalap, melynek keretében már háromezer kilométernyi út újult meg, idén pedig további 1500 kilométeren történik fejlesztés. Ez is jól mutatja, hogy határozott szándékkal a legkisebb településeket is fel lehet emelni. Így például az önök települését, Kengyelt – hangsúlyozta a miniszteri biztos. Gaal Gergely kiemelte: Jász-Nagykun-Szolnok megyébe a Magyar Falu Program keretében tavaly 5,2 milliárd, a 4-es számú választókerületbe pedig másfél milliárd támogatás érkezett. Ezek a számok önmagukban is mutatják azt az eltökéltséget, ami a kormány vidékfejlesztési programját jellemzi.

Herczeg Zsolt, Mezőtúr polgármestere, a FIDESZ-KDNP országgyűlési képviselőjelöltje is gratulált Kengyel vezetésének a fontos fejlesztéshez.

– Jó látni, hogy vannak konkrét elképzeléseik, melyek azt a célt szolgálják, hogy az itt élők biztonságban és jó körülmények között éljenek. A magam részéről azt ajánlom, hogy amennyiben bizalmat kapok április 3-án, segítséget nyújtok a település és a régió fejlesztéséhez – emelte ki Herczeg Zsolt.