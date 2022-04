Ismét Coop Májusfa Futásra hívja a megyeszékhely lakóit a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. április 26.-án, kedden. Délelőtt tíz és délután fél hat között lezárják a Kossuth téret, a Táncsics Mihály és a Szapáry utat is – hangsúlyozta a csütörtöki sajtótájékoztatón Szalay Ferenc polgármester, Fekete Tibor, a Coop Szolnok Zrt. vezérigazgatója és Rózsa József, a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója.

– A város életében mindig is fontos szerepet töltött be a sport, hiszen testileg és lelkileg is jó hatást gyakorol az emberre.

Az egészséges életmód a város alapstratégiái közé tartozik, melyben nagy szerepet játszik a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. is.

– A hagyományokhoz híven, a jövőhét keddi Coop Májusfa Futás résztvevői ajándék pólót és frissítő csomagot kapnak a Coop Szolnok Zrt. felajánlásával – magyarázta a polgármester.

A balesetmentes és biztonságos futás érdekében maximum 4500 főt tudnak indítani, melyre előzetesen 4050-en adták le a jelentkezésüket az intézményekből. A résztvevők idén is választhatnak az útvonalak közül. A kis kör mindössze 1,5 kilométeres, mely a Kossuth térről indul és áthalad a Szapáry úton, a Tiszai Hajósok terén, a Tisza-parti sétányon, a Keller Gyula úton, egészen vissza a Kossuth térig.

A nagy kör 2,5 kilométer hosszú, aminek kiinduló és végpontja szintén a Kossuth tér. A hosszabb táv útvonala a következő: Petőfi Sándor utca, Gábor Áron tér, Tisza-parti sétány és Keller Gyula utca.