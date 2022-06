A nyári diákmunkaprogram a megyeszékhelyen június 15-étől augusztus 31-éig tart, ezalatt a fiatalok tapasztalatot és jövedelmet szerezhetnek. A részletekről kedden dr. Dirner-Sütő Edit Szonja, a Jász-Nagykun Szolnok Megyei Kormányhivatal foglalkoztatási, munkaügyi és munkavédelmi főosztályvezetője számolt be sajtótájékoztató keretében.

– Az önkormányzati diákmunkák két hónapra szólnak, és napi hatórás munkavégzést tesznek lehetővé, melyeket az állam száz százalékban támogat – emelte ki a főosztályvezető.

– A mezőgazdaság vagy turizmus és vendéglátás ágazatban munkát vállalók szintén két hónapra írnak alá, viszont nekik napi nyolc órára szól a megbízatás, az állam itt már csak a bérek hetvenöt százalékát finanszírozza. Bízunk benne, hogy az előző évekhez hasonlóan idén is nagy népszerűségnek örvend majd a program, melyről bővebb tájékoztatást a járási hivatalok foglalkoztatási osztályán lehet kérni.

A sajtótájékoztatón Heren Henrietta, a Jász-Nagykun Szolnok Megyei Diákönkormányzat elnöke hangsúlyozta: a fiatalok számára hasznos a nyári diákmunka, hiszen sokan ezáltal tanulják meg értékelni a jövedelmet, illetve szereznek tapasztalatot különböző munkakörökben.

Tiszatenyőn szívesen foglalkoztatnak nyaranta fiatalokat. Míg 2020-ban az óvoda kerítésének festésében vettek részt a diákmunkások, addig tavaly a közterületek karbantartása, illetve az idősek gondozása volt a feladatuk.

– Nagyon jónak tartjuk ezt a programot, hiszen nekünk, az önkormányzatnak is segítség a munkájuk a közfoglalkoztatottak számának csökkenése miatt, illetve a fiataloknak is hasznos időtöltést jelent a munka a nyári szünetben. Ahogy tavaly, úgy idén is tíz-tizenöt diákmunkást alkalmaznánk. Míg a fiatalembereknek a közterületeink rendbetétele lenne a feladata, a hölgyeknek az idősek gondozása, ezek a munkák tavaly is nagyon sikeresek voltak – mondta Mező József polgármester.

Az abonyi önkormányzat is tárt karokkal várja a diákokat az intézményeibe – tájékoztatott Lőrinczy Veronika, a városháza sajtóreferense. Mint kifejtette: régi hagyomány náluk a diákfoglalkoztatás, általában júliusban és augusztusban várják a tanulókat.

– Elsősorban az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely intézményei kínálnak munkalehetőséget. A fiatalok a rendezvény- és kultúraszervezés területén szerezhetnek tapasztalatot – tudtuk meg.

Csataszögön évek óta jól bevált a szünidő alatti gyermekfelügyelet. A kicsiknek rendszerint diákmunkások tartanak foglalkozásokat, szerveznek játékokat.

Oravecz Zsuzsanna Éva polgármestertől megtudtuk: idén is erre készülnek, csak még arról nincs információjuk, hogy mennyi munkás foglalkoztatásához kapnak támogatást. De már mind a diákok, mind a kisebb gyerekek részéről nagy az érdeklődés a program iránt.

Bár Kunszentmártonban a korábbi években jól működött az önkormányzati diákmunka, az idei esztendőről még csak tervek vannak.

– A napokban érkezett meg a tájékoztatás a feltételekről, elemezzük a lehetőségeket, amennyiben mód van rá, mindenképpen szeretnénk megszervezni, hiszen a diákok körében igény mutatkozik rá – felelte megkeresésünkre Wenner-Várkonyi Attila polgármester.

Tiszafüreden idén is várják a diákmunkásokat júliustól, az önkormányzat több lehetőséget biztosít a fiatalok számára. A helyi könyvtártól kezdve a strandon át, akár a polgárőrök mellé is szegődhetnek dolgozni egy hónapon keresztül. Egyelőre még részletes információkkal nem szolgálhatnak, azonban az előző évek tapasztalataira hagyatkozva Katona Julianna elárulta: minden évben számos diák jelentkezik munkára, ugyanakkor összesen csak húsz főt tudnak bevonni a programba