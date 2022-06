A járványhelyzet jelentősen átalakította a könyvtárhasználati szokásokat Rákóczifalván is, sokáig személyesen nem is térhettek be az intézménybe az olvasás szerelmesei. A könyvek élvezetéről azonban nem kellett sokáig lemondaniuk, a megrendelt kiadványokat ablakon keresztül átvehették, a mozgásukban korlátozottak pedig már korábban is élhettek a könyvek házhoz szállításnak lehetőségével.

Tavasszal azonban a szigorítások mérséklésével folyamatosan visszatért az élet a könyvtárba.

Farkasné Jakab Krisztina könyvtárvezetőtől megtudtuk, bár a látogatottságuk még elmarad a 2019-es esztendőjétől, eredményesn sikerült visszacsalogatni az olvasóikat. Ebben az is közrejátszott, hogy szolgáltatásaikkal igazodtak a látogatók igényéhez.

Múlt év vége felé az intézmény közösségi oldalán egy igény - és elégedettség mérő kérdőívet tettek közzé, melyet a könyvtárvezető állított össze. Az itt feltett kérdések megválaszolásával a falvaiak anonim módon nyilváníthatták ki véleményüket a kínált olvasmányokkal, a könyvtári szolgáltatásokkal és programokkal kapcsolatban, de véleményezhették a könyvtár állapotát, felszereltségét, elhelyezkedését is, Számos helyi lakos élt is a lehetőséggel.

A kérdőíveket azóta alaposan kiértékelték, a nyújtott szolgáltatásokat pedig az eredmények figyelembe véve módosították.

A kérdőívekből láttuk, hogy nagy igény lenne kézműves foglalkozásokara, ilyen programok viszont korábban nem voltak nálunk – mondta a könyvtárvezető.

– Farsang hetében ezért egy héten át tartottunk álarc- és busóálarc készítő foglalkozásokat a gyerekeknek, melyre sokan el is jöttek. A fiúknak is tetszett, ők szívesebben készítettek ijesztőbb változatokat. Tavasszal egyhetes virágkészítéssel vártuk az érdeklődőket, annak is nagy sikere volt. Húsvétkor pedig játékházat tartottunk élő nyuszival, ahogy híre ment, egymásnak adták a kilincset. látszott tehát, hogy valóban örülnek ezeknek a programoknak. A többi javasolt rendezvényből is szeretnénk lehetőségeinkhez képest minél többet megvalósítani – folytatta.

Nem csak élőben, online is lehetett kapcsolódni könyvtár hirdette programokhoz. Tartottak már Rákóczi-kvízt és költészet napi totót is, melyeken szintén sokan részt vettek.

A könyvbeszerzéseket is a kérdőíves felvetések alapján módosították.

Kéthetente adunk le rendeléseket, korábban nem vásároltunk mangákat, képregényeket, de kiderült, sokan szeretnének ilyeneket olvasni nálunk. Most már megtehetik – emelte ki Farkasné Jakab Krisztina.

– Abszolút újdonság lesz nálunk a szintén hiányolt társasjáték, most fogunk néhányat kísérleti jelleggel beszerezni. A nyári szünetben teszteljük népszerűségüket. A kérdőívünket jórészt felnőttek töltötték ki, így feltehetően ők is szívesen játszanának. Látogatóinktól meg szoktuk kérdezni, tetszett-e a program, elégedettek-e a szolgáltatással, így folyamatosan kapunk visszajelzést – magyarázta a könyvtárvezető.

Úgy tűnik, a változásokat értékelik a látogatók, szívesen mennek a könyvtárba.

Könyvajánlót is olvashatnak

Szintén újdonságként vezették be, hogy az online felületen rendszeresen közzétesznek könyvajánlókat, ami megkönnyíti a kiadványok közötti választást. Rendeléskor azonban van, hogy száznál is több kiadványra adják le az igényt, ennyi ajánlót nem lennének képesek készíteni. Ezért a könyveket bemutató, véleményező moly.hu portálon létrehoztak egy profilt, így ott is tájékozódhatnak az érdeklődők egy-egy olvasmány felől.