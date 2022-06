Az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton, Fegyvernek átkelési szakaszán a Fő út és az Ady Endre út csatlakozásánál új körforgalmú csomópontot építenek. A 129-es km-nél félpályás lezárás mellett dolgoznak. Nappal jelzőőr, éjszaka jelzőlámpa irányít. Mindkét irányból lassú a haladás, torlódik a forgalom.

A 31-es főúton felújítási munkák miatt készüljenek félpályás korlátozásra a Szentmártonkáta és a Jászberény közötti szakaszon. Helyenként a fél útpályát lezárják az 54-es és a 69-es km között.

A 46-os főúton, Törökszentmiklós átkelési szakaszán, a Kossuth Lajos utcában burkolatfelújítás miatt félpályás korlátozásra készüljenek. A Hunyadi tér és a Dózsa György utca között nappal jelzőőr, éjjel jelzőlámpa irányít. Törökszentmiklós és a túrkevei elágazás közötti szakaszt is felújítják. A 2-es és a 13-as km között több szakaszon is jelzőlámpás forgalomirányításra készüljenek. Mezőtúr átkelési szakaszán felújítási munkák miatt két szakaszon is félpályás korlátozást vezettek be. Az őszig tartó munkák során, a Miklósi úton lévő vasúti átjáró és a Flóra tér közötti Puskin utcában, valamint a Kossuth tér és a település határa közötti szakaszon is megváltozott a forgalmi rend.

A 402-es főúton, Szolnok déli városrészén, a Tószegi úton a 2-es km-nél garanciális munkákat végeznek. Útszűkületen kell áthajtani, a forgalmat napközben jelzőőr irányítja.

Karcagon rendezvény miatt a Madarasi út egy szakaszát 16.30 és 19.00 óra között lezárják, a forgalmat helyben elterelik.

A Tisza középső szakaszán Tiszaroff és Tiszasüly között a folyó alacsony vízállása miatt nincs kompátkelés.

Júliustól változik a kamiontilalom rendje. Ezen a hétvégén (július 2-3.) szombaton már 15.00-tól vasárnap 22.00-ig tiltott lesz a nehézgépjárművek közlekedése. Ez idő alatt a 7,5 tonnánál nehezebb tehergépjárművek nem közlekedhetnek a hazai utakon.