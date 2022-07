– Nagyon szeretünk strandolni, aminek elengedhetetlen része, hogy a büfében „strandételeket” együnk. Az utóbbi időben pozitív tapasztalataink vannak ezzel kapcsolatban, megfigyeltem ugyanis, hogy egyre több kiszolgáló először a papírtálcával tárázza a mérleget, és csak utána teszi rá az ételt. Ez ugyebár így szabályos. Szerencsére nekünk nem volt problémás esetünk, de tudjuk, hogy előfordulnak kihágások, ezért jó, hogy a szakemberek vizsgálják ezeket – mondta el tapasztalatait egy középkorú szolnoki hölgy.

Bizony, ez az egyik legfőbb szempont a fokozott nyári fogyasztóvédelmi ellenőrzések sorában. Az idegenforgalmi főszezonnal, a fesztiválidőszakkal együtt elkezdődtek a vizsgálatok.

A turisztikai főszezonban az idegenforgalmi szempontból frekventált helyeken, például vízpartokon, strandokon, városközpontokban, vásárhelyeken üzemelő vendéglátóipari egységek, éjszakai szórakozóhelyek, fesztiválok és más, nagy tömegeket vonzó rendezvények szerepelnek előkelő helyen a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Osztályának ellenőrzési programjában.

A szakemberek vizsgálják a rendezvényekre kitelepült árusokat, szolgáltatókat, mutatványos berendezéseket üzemeltetőket.

– A vizsgálatok a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytató vállalkozások kiszűrésére, a fogyasztói tájékoztatásra irányulnak. Az ellenőreink emellett kiemelt figyelmet fordítanak a fiatalkorúakat szeszes itallal kiszolgáló vendéglátóhelyek és üzletek kiszűrésére is – írták a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal tájékoztatójában.

A részletekkel kapcsolatban elmondták: fontos szempont a próbavásárlások során, hogy a mérés, számolás pontosan történik-e, valóban a feltüntetett árat számítják-e, azaz nem károsítják-e meg a fogyasztókat.

– A kimért italok esetében előforduló hiba, hogy a kifizetettnél kevesebb italt töltenek a vendég poharába, vagy a tömegre történő értékesítés esetén nem hiteles a mérőeszköz, illetve a csomagolóanyag súlyát is belemérik a termék tömegébe. Kollégáink most nyáron is kiemelten ellenőrzik, hogy fiatalkorúakat ne szolgálják ki alkohollal – emelték ki az illetékesek.

Az ellenőrzések célja a szabálytalanságok megelőzése, feltárása, a vásárlók védelme, a fogyasztók megfelelő tájékoztatásához fűződő jogainak biztosítása, a kereskedelmi és idegenforgalmi szolgáltatókra vonatkozó jogszabályok betartása.

A kormányhivatal munkatársai igyekeznek a fogyasztók védelme érdekében minél több rendezvényen és helyszínen jelen lenni, és a vállalkozásokat a jogkövető magatartásban segíteni annak érdekében, hogy mindenki önfeledten szórakozhasson. A fogyasztóvédelmi hatóság célja továbbá az is, hogy csak biztonságos, ellenőrzött szórakoztató eszközökkel találkozhassanak a fesztiválozók.

Górcső alá veszik a taxisofőröket is

A fogyasztóvédelmi hatóság az átfogó nyári akció keretében a személytaxi-szolgáltatás szabályszerűségét is vizsgálják.

– Ebben a témakörben az ellenőrzések elsősorban a vasútállomások, buszpályaudvarok, nagyobb kórházak, szórakozóhelyek környékére, valamint az idegenforgalmi szempontból frekventált területekre, természetesen a belvárosokra koncentrálnak – tájékoztatta lapunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal.