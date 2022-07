– Legalább négyezer-kétszáz négyzetméternyi felület újul majd meg a fejlesztés során. Azt szeretnénk elérni, hogy Fegyvernek városközpontjában javuljon a közlekedésbiztonság, fejlődjön az infrastruktúra, ami elősegítheti a lakosság és a fiatalok helyben tartását. Továbbá hozzájárulhat a gazdaságfejlesztéshez és a település környezeti állapotának javításához – sorolta a beruházás céljait Nardai Dániel projektmenedzser.

A fegyvernekiek régóta szeretnék, hogy valódi főterük legyen. Ezt a funkciót eddig a Szent Imre tér töltötte be, hiszen a város legrégebbi részén fekszik, ám ahhoz, hogy a környezete is megfeleljen a mai kor elvárásainak, jelentős átalakításokra van szükség. A pénzügyi forrás megteremtéséhez pályázatot nyújtott be az önkormányzat, a napokban derült ki, sikeresen. Háromszázötvenmillió forintot nyertek a fejlesztésre.

Mint azt a projektfelelős elmondta: az átalakítás során a tér környékének nagy részét parkosítják majd, parkolókat alakítanak ki, jelentős mértékben megújul a térburkolat. Emellett a terület északi részén egy nagy játszóteret létesítenek, mellette szabadtéri kondiparkkal. Hozzátette: a tervezett beruházás a közlekedésre, illetve a környéken található több mint tíz gazdasági társaság működésére is pozitív hatással lesz majd. A kivitelezési munkálatok várhatóan késő ősszel kezdődnek el.

Ingyenes wifiszolgáltatást is kiépítenek

A beruházás részeként kiépítik az elektromos hálózatot, és ingyenesen használható wifiszolgáltatást vehetnek igénybe az arra járók, akiket egy okospad is vár majd.

– Emellett az akadálymentes közlekedést, valamint közlekedési irányt elősegítő térburkolatot tervezünk, amely eltérő színezésű és felületű lesz, valamint egységesítjük az új parkolóhelyeket is. Továbbá kijelölünk egy korlátozott sebességű övezetet és egy új gyalogátkelőt is. Korszerű kandelábereket és köztéri napvédő árnyékolót helyezünk majd ki, és több kerékpártárolót is terveztünk a területre – sorolta a fejlesztés részleteit Huber József, a Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény vezetője.