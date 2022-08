Mindenki óvó nénije is díjat kapott

A Herba Kör egyik tagja dupla kitüntetésben részesült. Lovász Tiborné a csoport elismerésén túl magánemberként is kiérdemelte a „Kőtelek Községért” kitüntetést. Bár a hölgy nem kőteleki születésű, mára virtigli kőtelekivé fogadták a faluban élők – ahogyan mindenki szólítja – Manyikát. Azt is mondják róla, hogy „mindenki óvó nénije”, ez szinte teljesen igaz, hiszen évtizedeken át óvónőként dolgozott, a település óvodájában sokáig vezető is volt. Lovász Tiborné, aki a Herba Kör mellett a helyi Rozmaring dalkörnek is tagja, a településért tett tevékenysége és aktív segítő munkája elismeréseként kapta meg idén a díjat.