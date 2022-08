Csongor hét évvel ezelőtt az első szolnoki MCC FIT Program tagja volt, ami az általános iskola felső tagozatos diákjainak szólt. Amikor végzett, még nem voltak regionális központok, ahol a középiskolai program helyben elérhető lett volna, de ez sem szegte kedvét, hogy folytassa az elkezdett tanulmányait, havonta egyszer a budapesti központba járt, hogy úgynevezett KP szombatokon részt vegyen. Emellett távoktatásban különböző online kurzusokat teljesített

– mondta el Bernáth Orsolya szolnoki képviselet-vezető.

A diák jelentkezett a nyári időszakban meghirdetett pályázatra, egy görögországi tanulmányi útra. A sok jelentkező közül őt is kiválasztották, egy kétnapos válogatón kellett helyt állnia, s végül a szakmai bizottság döntése alapján bekerült a kétszer 12 fős csoportba, így ő is részt vehet az utazáson, szeptember 18-25 között tölt időt a görög fővárosban.

– A lehetőség mások előtt is ott van, szeptembertől immár a szolnoki képzési központ programja is kiegészül a középiskolásoknak szóló lehetőséggel, így itt helyben is elérhetőek lesznek a programok a Szolnokon és környékén élő diákoknak. A program ingyenes nyelvi kurzusok mellett hetente szervez közösségépítő klubdélutánokat, téli és nyári táborokat, izgalmas szakmai eseményeket. A szeptemberben induló programba jelenleg is lehet jelentkezni az MCC honlapján. Szeptember 3-án, szombaton a Szolnok város napi rendezvény keretén belül az Agórában az éjszakai ping-pong versenyen is találkozhatnak a központ munkatársaival az érdeklődők, ahol személyesen is feltehetik a kérdéseiket – tette hozzá Bernáth Orsolya képviselet-vezető.