A napokban az úgynevezett Kenderáztató területén vetették ki a halászhálót, nem is eredménytelenül, hiszen számos hal került elő a vízből, az ivadékoktól kezdve a termetes példányokig.

Mint azt Donkó Péter ügyvezető igazgatótól megtudtuk: 9–10 mázsa pontyot és csukát sikerült begyűjteniük és visszajuttatniuk az élő Tiszába.

Az egyes helyszíneken végzett halmentések során egyúttal ökológiai célzatú szelektív halászatot is folytattak, melynek lényege, hogy az őshonos – természeti és gazdasági értékkel is bíró – halakat visszahelyezik az élő vízbe, az idegenhonos, azaz invazív fajokat viszont – a jogszabályi előírásoknak megfelelően – eltávolítják, előírásszerűen elszállítják a területről, ezzel is mérsékelve nemkívánatos jelenlétüket a természetes vizekben.

Így a Kenderáztatóból kifogott tíz mázsa kárász, hatszáz kilogramm törpeharcsa és százötven kilogramm busa sem gyarapítja már a folyó halállományát.

A tájidegen példányok rendszerint a fehérjefeldolgozóban végzik, de a fogyasztható halakat mérsékelt áron értékesíteni is szokták.

Kimondottan ökológiai célzatú halászatot is rendszeresen végez a szövetség, természetesen mindig az előírásoknak megfelelően, a szükséges engedélyek beszerzését követően, hivatásos halász bevonásával. Több alkalommal gyérítették már a horgászok egy része által kedvelt, ám ugyanakkor pacásoknak, halgazdasági szakembereknek is sok bosszúságot okozó törpeharcsa-állományt.

Az elkövetkezendő időszakban a busák gyérítésére is nagy hangsúlyt fektet majd a szövetség.

Az eredetileg Kelet-Ázsia folyóiban őshonos halfajt a ’60-as évektől telepítették hazánkban azzal a célzattal, hogy fogyassza a vizeinkben egyre nagyobb mértékben felszaporodott fitoplanktont, tisztítva ezáltal a vizeket. A planktonok száma azóta egyéb tényezőknek – például a vízparti házak csatornázása – köszönhetően lecsökkent, a busák viszont nagyon jól alkalmazkodtak az itteni viszonyokhoz, és elszaporodtak.

Ez azért is nagy probléma, mert a táplálék szempontjából komoly versenytársa az őshonos, ökológia, horgászati és gazdasági szempontból is jelentősebb halfajok ivadékainak.

Példányaira horgászni sem olyan egyszerű, bár vannak eredményes módszerek, és egyesek eredményesen tudják fogni, de horgászhalként nem lehet számon tartani.

– A korábbi években az áradások idején az ártereken nagyon sok egynyaras busaivadékot találtunk – számolt be róla Donkó Péter. – A felmelegedés kedvező az ívásukhoz. Tavaly ugyan kevesebbnek tűnt a számuk, csak másfél mázsát fogtunk belőlük ott, ahol korábban 40–50 mázsát is, de egyértelműen jelen vannak a Tiszában. Most főként az alsóbb szakaszokon mozognak. A halmentések során eddig is gyérítettük a busát, hiszen nem őshonos, így nem helyeztük vissza a folyóba. Jövő tavasztól azonban célzottan is fogjuk halászni, már megállapodtunk két halásszal.

Varsával a vízközt úszó példányokat tudják foglyul ejteni, a nagy testű halakat pedig úsztatott hálóval igyekeznek begyűjteni.

Varsákat helyeznek majd ki olyan helyekre, ahol az áradások után a víz az ártérről visszafolyik, ilyen helyekre, ugyanis előszeretettel járnak táplálkozni e planktonevő halak.

– A horgászoknak is be kell látniuk, hogy erre szükség van az őshonos halaink érdekében – hangsúlyozta az ügyvezető igazgató. – Korábban, 2017-ben volt rá példa, hogy a kihelyezett varsáinkat valakik szétszabdalták, a halakat kiengedték. A busákat egyébként nem olyan egyszerű halászni, így a gyérítés nem jelenti, hogy egy év alatt eltűnnek a folyóból, de rendszeres halászatukkal csökkenthető a számuk. Így marad azoknak is, akik busára szeretnek horgászni.

A busahalászat is természetesen előzetesen megkért hatósági engedéllyel, halőri felügyelet mellet fog történni. Erről a közösségi oldalon, honlapon tájékoztatják a horgászokat.