Amióta néhány éve lakóövezetté nyilvánították, jelentősen megnövekedett a járműforgalom az alcsiszigeti holt-tiszai városrész Vízpart körúti oldalán. A szilárd burkolatú utak és a csatornahálózat kiépítését követően a beruházások is megtalálták a területet.

A hajdani kertvárosias üdülőzóna régi házai rendre megszépülnek, de új ingatlanok is egyre magasodnak. Javában épül a négycsillagos Riverstone wellnesshotel, kezdődik az óvodaépítés, illetve befektetők újabb gázlelőhelyek után is kutatnak. A kivitelezések megnövelték a nehézgépjármű-forgalmat is, emiatt a Vízpart körút kanyar előtti szakasza jelentős terhelésnek van kitéve, amit most részlegesen felújítanak.

Az útjavítás két forrásból valósul meg: egyrészt a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. nyertes vis maior pályázatának keretéből, másrészt pedig a Vízpart körúti „kanyarban” dolgozó kőolaj- és földgázkitermelő O&GD Central Kft. szerződésben szereplő, úthelyreállításra vonatkozó közérdekű kötelességvállalásából.