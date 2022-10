– A híd tizenegy éves, a burkolata megérett a cserére – számoltak a Tiszavirág híd felújításáról sajtótájékoztatón szerdán.

– Teljesen új, megerősített WPC burkolatot helyezünk ki, a régi párnafákat felszedjük, új plasztik anyagúakat teszünk le, miközben megtörténik a hatvankét darab üvegfelület karbantartása is – számolt be a részletekről Lits László, a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. ügyvezetője, aki ezúton is felhívta a figyelmet arra, hogy a munkálatok idején, október huszonnegyedikétől egy hónapon át nem lesz használható a híd.

– Szeretném megemlíteni, hogy sajnos sokszor nemcsak gyalogosok, kerékpárosok, rolleresek, de motorosok és quadosok is használják az átkelőt, ami extrém terhelés, nem tesz jót a burkolatnak. A felújítás után kérjük a rendőrséget és közterület-felügyelet munkatársait, hogy fokozottan figyeljenek erre is – tette hozzá Lits László.

Az eseményen elhangzott az is, hogy újabb játszótér újulhat meg a helyi társadalom megújítását elősegítő CLLD program keretében Szolnokon. A Dobó úti játszótér újjáépítése a napokban kezdődik el.

Fejér Andor alpolgármester (balra) és Lits László a Dobó úti játszótéren tájékoztatott a fejlesztésekről

Fotós: Nagy Balázs

– A jövő héten ülésező közgyűlés döntése után a játszóteret elbontják, jövő tavasszal pedig egy teljesen megújult teret adnak át az környéken élő családoknak – emelte ki Fejér Andor a helyszínen tartott sajtótájékoztatón. Szolnok alpolgármestere hozzátette, hogy köszöni a térség civil közösségnek biztatását, köszöni a közös gondolkodást, mely nagyban hozzájárult ahhoz, hogy elindulhat a terület megújulása.

A beruházás a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. lesz a kivitelezésében több mint harmincmillió forintból valósul meg.

– Felmérések, egyeztetések alapján kiderült, hogy az itt lévő játékszerek megfelelőek voltak, a gyerekek szerették azokat, így ugyanilyen eszközöket fogunk kihelyezni a megújult térre – hangsúlyozta Lits László. A társaság ügyvezetője kiemelte: ahogy a korábbi játszóterek megújításakor, most is odafigyelnek majd a fenntarthatóságra. Így például erős, öntöző berendezéssel ellátott gyepszőnyeget terítenek majd le.