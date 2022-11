Mint a megméretés díjátadóján elmondta, a szövetség azt szeretné, hogy a megfelelő intézményi keretek és képzések biztosításával olyan képességekkel vértezze fel a jövő nemzedékét, amelyek segítségével garantálni tudják majd Magyarország biztonságát, hiszen a haza védelme mindannyiunk közös ügye. A program célja a hazafias nevelés során aktív közösségek létrehozása és az egészséges életmód népszerűsítése is.

– Aki ma részt vett ezen a versenyen, az már győztes, mert bátrabb, felkészültebb lett és büszke arra, hogy jó lokálpatriótaként kötődik a szülőföldhöz. Akinek pedig fontos a hazája, az bátran védelmezi is azt – jelentette ki az elnök, kiemelve, hogy Magyarország a béke pártján áll, a háborút már megtapasztalták szüleink, nagyszüleink. A szomszédunkban most is fegyverek dörögnek, az emberiség nem tanul a történelemből, ennek látjuk a káros hatásait mi is a mindennapokban. Ebből a konfliktusból ki kell maradni – hangsúlyozta a diákok előtt.

Dr. Simicskó István ezt követően a Szentannai Sámuel Református Középiskolában szeptemberben kezdődött kadét-programban résztvevőket látogatta meg. A tornateremben tartott különleges bemutató után elmondta, a kadétképzést még az ő honvédelmi minisztersége alatt indították el 2017-ben három iskolával, mára 120 oktatási intézménnyel kötött szerződést a Magyar Honvédség. Az érintett osztályokban egyfajta előképzésben részesülnek a diákok.

A bemutató után néhány önvédelmi fogást az elnök is bemutatott a fiataloknak.