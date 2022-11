– A Lovag Udvarban ez az első kiskukták szakkör új felállásban, hiszen az előző csapat tagjai elballagtak iskolánkból. Én a most nyugdíjba vonuló Dedinszky László kollégámtól vettem át a stafétát – mondta hírportálunknak Marik Mátyás, aki 2017 óta tanít a Karcagi Általános Iskola és AMI Kováts Mihály Általános Iskolai Tagintézményében földrajz-történelem szakos pedagógusként.

– Jó tíz éve még Nyíriné Kátai Katalin indította el Schéfecskék néven a főzőszakkört, majd Dedinszky László vitte tovább Kiskuktákként. A mostani szakkörösök az én hetedik-nyolcadik évfolyamos tanítványaim – tudtuk meg Marik Mátyástól, akitől nem áll messze a főzés.

– Az alapok nagyjából megvannak, bár most is elhangzott olyan információ, ami nekem is új volt. Leginkább a sütésben vagyok otthon. Ha most fél óra alatt gyorsan kellene készítenem valamit a gyerekekkel, akkor grillezésbe kezdenék, hiszen olyan formában bármi pikk-pakk elkészül. Valamilyen húst gyorspácba tennék, majd a grillre, mellé cukkinit, almát, kukoricát dobnék, és már kész is a gyors, egészséges vacsora. A szakkörre egyébként nem kellett győzködnöm tanítványaimat, mindenki szívesen jelentkezett. Ez az első foglalkozásunk, örülök, hogy lányok és fiúk is vannak a csapatban, hiszen ahogy a világ változik, a fiúk is egyre inkább nyitnak a konyha világa felé. A szakkörön a gyerekek szemlélete formálódik, a tabu ételek – például a kelkáposzta, sütőtök, cékla – megkóstolásával. Nekem az imént készülő banántöltelékes palacsinta számít tabunak, de biztosan megkóstolom – ígérte a szakkörvezető.

Miközben beszélgettünk, a kiskukták céklát, zellert, paprikát, paradicsomot, hagymát, zöldséget szeleteltek, aprítottak. Na, de mi készül? – szegeztük a kérdést Szatmári János mesterséfnek.

– Mivel a szakkör tagjai most vannak itt először, a konyhai alapoktól indultunk. Gyakorolják a hámozást, darabolást, így készülünk a következő foglalkozásokra. Ha ez már jól megy, a töltött hús elkészítése mellé jutalmul palacsintát sütünk banános töltelékkel, az lesz a kellemesebb része a foglalkozásnak. A darabolás a munkásabb része, de a főzéshez valókat meg kell ismerni, fel kell tudni darabolni, szeletelni, hogy legközelebb már ez gond nélkül menjen. Három csapatban dolgoznak a kiskukták, a végén értékeljük, hogy melyik csapat, hogyan dolgozott. Mivel a kelkáposztát sem ismerték, ezért a foglalkozást a legalapvetőbb dolgokkal indítottam – magyarázta a séf, aki úgy látta, a diákok fogékonyak az elhangzottakra, és nagyon szorgalmasak.

– Szerintem pár foglalkozást követően már háromfogásos ételt is készíthetünk. Minden alkalommal az évszaknak megfelelő egészséges ételt készítünk. A nap végén lehetőség lesz arra, hogy a következő szakkörre kívánságételt is mondjanak, amit együtt főzünk meg. Célom, hogy a szakkörön tanultakat a gyerekek otthon, a szüleikkel együtt is elkészítsék.