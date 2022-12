Hunyadfalván született, majd a középiskolai tanulmányait Mezőtúron végezte, mint gépésztechnikus. Eleinte a szakmájában dolgozott, később pedig anyagbeszerzőként járta az országot. Nagykörűbe nősült és 1976-ban költözött Szandaszőlősre a családjával.

A rendszerváltozás idején vásárolt egy kisteherautót, és fuvarozó vállalkozó lett. Mivel rengeteg helyen megfordult és a költöztetések közben sok ház padlására is feljutott, ilyenkor pedig kiváló alkalom adódott a tárgyak megtalálására. Sokan eleve neki adták a számukra szükségtelenné vált dolgaikat, és látva az érdeklődését, többen örömmel mondtak le róluk, hogy így legalább jó kezekbe kerülnek.

A legtöbb ilyen holmi családi házuk épületeinek a falait díszíti, és természetesen sorszámozva lettek kiakasztva. Sűrűn fordulnak meg gyerekcsoportok is a portán, a kicsiknek olyankor feladatokat is adni szokott, hogy a számozás alapján megkeressenek bizonyos eszközöket.

Évekkel ezelőtt elkezdett a seprűkötéssel is foglalkozni, melyhez épített egy gépezetet is, így pihenésként cirokseprűket is fon a fűtött műhelyében. Felvételeink ízelítőt nyújtanak az esztétikusan elhelyezett különleges tárgyakból.