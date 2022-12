Az ünnepi járatra a Kossuth téren kialakított megállóban szállhatnak fel kicsik és nagyok egy ünnepi körutazásra.

Az első járat hétfő délutáni indulása előtt már türelmetlenül topogtak a gyerekek, várva, hogy felbukkanjon az úton a kisvonat jellegzetes formája. Közben befutott a Mikulás is angyal és krampusz segítőjével együtt és elfoglalták a megállóban kialakított helyüket, a nagyszakállú letelepedett kedvenc foteljébe a kandalló elé. A várakozás ideje alatt a gyerkőcök itt előadhatják kívánságaikat vagy fotózkodhatnak velük.

A kisvonat útnak is indult körjáratára, az igazi vonathoz hasonlóan füttyögve, csühögve kattogva. Aki nem szeretne lemaradni erről az élményről, még kedd délután is délután is beállhat a megállóba, hogy felkapaszkodhasson a kis szerelvényre.